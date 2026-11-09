Авіакатастрофи стали частішими: чи стають польоти небезпечнішими — думка вчених

Дослідники з'ясували причини почастішання катастроф — ці дані були опубліковані на тлі трагедії з бізнес-джетом Learjet, у якій загинули дев'ять осіб, що перебували на борту.

1 листопада літак Learjet 60, що прямував з Остіна на Багамські острови, раптово пішов у піке та впав на жваву автомагістраль. Катастрофа забрала життя всіх дев'яти осіб, що перебували на борту, а згодом у соціальних мережах з'явилися шокуючі кадри катастрофи, пише Daily Mail.

Жахливі кадри порушили тривожне питання: чи стали авіаперельоти небезпечнішими? Статистика за останні десятиліття свідчить про те, що відповідь досить однозначна: ні, це не так. Більше того, за словами засновника та генерального директора німецького Бюро з безпеки польотів Яна-Арверда Ріхтера, сьогодні ми живемо в найбезпечнішу епоху авіації. Втім, навіть у ній є свої винятки.

Дані свідчать про те, що за останні 25 років польоти на комерційних авіалайнерах стали значно безпечнішими, але використання приватних літаків, малої авіації та вертольотів, як і раніше, пов’язане зі значно вищим ризиком. І хоча гучні події, такі як недавня катастрофа Learjet або трагедія з літаком Air India минулого року, викликають занепокоєння, експерти зазначають, що довгострокова статистика виглядає досить обнадійливо.

Ріхтер зазначає, що за останнє чверть століття середня кількість загиблих значно зменшилася порівняно з 1990-ми та навіть 2000-ми роками. Більше того, ще більш показовою є статистика щорічного пасажиропотоку. Наприклад, на початку тисячоліття кількість авіапасажирів становила 1,7 мільярда осіб на рік. Через чверть століття цей показник досяг майже п’яти мільярдів — зростання склало 192 відсотки

Водночас загальна кількість загиблих, включаючи всі види цивільної авіації, зменшилася з 1155 осіб у 2001 році до 499 у 2025 році. Експерти зазначають, що ще важливішим є те, що ці покращення мають загальний, глобальний характер.

Втім, хоча приватні чартерні рейси статистично, як і раніше, залишаються досить безпечними, експерти зазначають, що вони все ж пов’язані з вищим рівнем ризику. І комерційні авіакомпанії, і оператори приватних чартерів зобов’язані дотримуватися суворих норм безпеки, проте до приватної авіації висуваються дещо інші вимоги, а умови її роботи створюють специфічний тиск.

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