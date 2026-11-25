В Швеции 13-летняя девушка легла спать и проспала 32 года: причины до сих пор неизвестны
Каролина Ульссон, шведка, родившаяся в 1842 году, поразила мир необъяснимым расстройством сна. В возрасте 13 лет она погрузилась в глубокий сон, который продлился целых 32 года.
Прикованная к постели Каролина привлекла к себе всеобщее внимание как шведская “Спящая красавица”, вызывав живой интерес как у широкой публики, так и у медиков, пишет Фокус.
Несмотря на преданную заботу семьи и пристальное внимание со стороны ученых, причина столь длительного сна осталась загадкой. Выдвигались различные теории — от неврологических нарушений до психологических травм, — однако ни одна из них не дала исчерпывающего объяснения.
Согласно одной из распространенных версий, у Каролины могла быть истерическая каталепсия — состояние, сопровождающееся неподвижностью и потерей сознания. Впрочем, это не могло в полной мере объяснить необычайную продолжительность ее сна.
Случай Каролины Ульссон не только озадачил медицинское сообщество, но и пробудил интерес к сложной природе сна и его влиянию на здоровье. Несмотря на отсутствие современных средств диагностики, ее история продолжает вызывать любопытство и служить стимулом для исследований в области расстройств сна.
Каролина проснулась 3 апреля 1908 года в возрасте 46 лет уже после смерти собственной матери. У нее сохранились прежние умственные способности и память, правда, своих братьев женщина не узнала. Ей пришлось сменить место жительства из-за внимание прессы и публики.
Умерла “Спящая красавица” в возрасте 88 лет. Причина смерти, в некоторых источниках, указывается как “кровоизлияние в мозг”.
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