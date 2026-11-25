Приблизно через дві години після початку космічного польоту NASA у 1965 році один із астронавтів засунув руку в кишеню свого скафандра й дістав звідти предмет, який не був дозволений для польоту.

23 березня 1965 року Вірджил "Гас" Гріссом і Джон Янг стартували з мису Кеннеді на кораблі "Джеміні-3" (Gemini 3) у рамках випробувального польоту, розрахованого майже на п’ять годин, пише Фокус.

Поруч із Гріссомом стояв контейнер з офіційно затвердженим космічним харчуванням, яке астронавтам належало оцінити.

Однак незадовго до старту Янг сховав у кишені свого скафандра сендвіч із солониною на житньому хлібі з закусочної "Wolfie’s" (сендвічу було вже два дні).

У якийсь момент, коли з’явилася вільна хвилинка, Янг запропонував Гріссому сендвіч.

Згідно з офіційною стенограмою, Грісс зазначив, що житній хліб кришиться, після чого поклав недоїдений сендвіч у кишеню свого скафандра.

В умовах невагомості дрібні частинки можуть потрапити за приладові панелі, вивести з ладу обладнання, потрапити в очі або їх можуть випадково вдихнути астронавти.

На Землі деякі конгресмени були обурені: вони вирішили, що екіпаж проігнорував офіційний раціон, тим самим "викинувши на вітер" мільйони доларів державних коштів.

NASA винесло перше в своїй історії офіційне зауваження члену екіпажу, і відтоді жоден сендвіч більше не потрапляв у космос.

Втім, кар’єра Джона Янга на цьому не закінчилася: він взяв участь ще в шести космічних місіях, а 1972 року у складі екіпажу "Аполлона-16" навіть побував на поверхні Місяця.

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