Примерно через два часа после начала космического полета NASA в 1965 году один из астронавтов полез в карман своего скафандра и достал оттуда предмет, который не был одобрен для полета.

23 марта 1965 года Вирджил “Гас” Гриссом и Джон Янг стартовали с мыса Кеннеди на корабле “Джемини-3” (Gemini 3) в рамках испытательного полета, рассчитанного почти на пять часов, пишет Фокус.

Рядом с Гриссомом находился контейнер с официально утвержденным космическим питанием, которое астронавтам предстояло оценить.

Однако незадолго до старта Янг спрятал в кармане своего скафандра сэндвич с солониной на ржаном хлебе из закусочной “Wolfie’s” (сэндвичу было уже два дня).

В какой-то момент, когда выдалась свободная минута, Янг предложил сэндвич Гриссому.

Согласно официальной стенограмме, Гриссом отметил, что ржаной хлеб крошится, после чего убрал недоеденный сэндвич в карман собственного скафандра.

В условиях невесомости крошки могут попасть за приборные панели, вывести из строя оборудование, попасть в глаз или их могут случайно вдохнуть астронавты.

На Земле некоторые конгрессмены были возмущены: они решили, что экипаж проигнорировал официальный рацион, тем самым “выбросив на ветер” миллионы долларов государственных средств.

NASA вынесло первый в своей истории официальный выговор члену экипажа, и с тех пор ни один сэндвич в космос больше не попадал.

Впрочем, карьера Джона Янга на этом не закончилась: он принял участие еще в шести космических миссиях, а в 1972 году в составе экипажа “Аполлона-16” даже побывал на поверхности Луны.

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