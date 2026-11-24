Біля узбережжя Майорки виявили невеликий затонулий корабель, який може стати першим підтвердженим зразком з ісламського періоду історії острова. Частково збережений дерев'яний корпус та незвичайний вантаж можуть допомогти дослідникам зрозуміти, як острів брав участь у торгівлі понад тисячу років тому.

Затонулий корабель помітив у липні 2026 року місцевий житель, який плавав біля берегів Майорки. На дні було видно дерев'яні уламки, що спонукало чоловіка повідомити про знахідку Раді острова Майорка, пише Arkeonews.

Підводні археологи оглянули місце знахідки та зафіксували частини конструкції корабля, але під час першого візиту не вдалося зібрати достатньо доказів для встановлення його віку.

Під час другого огляду, проведеного наприкінці серпня, вчені виявили керамічні уламки та залишки вантажу. Ці знахідки вказують на можливу дату, що припадає на ісламський період, хоча дослідники ще не підтвердили вік корабля.

Вантаж складався з жорна, великих глечиків для зберігання, керамічних уламків та значної кількості оленячих рогів. Також збереглася значна частина дерев'яного корпусу цього невеликого судна. Збережені частини простягаються як поперек, так і вздовж конструкції, що може дати археологам можливість дослідити, як будували кораблі в ті часи.

Роги є одними з найбільш незвичайних знахідок. У Середньовіччі роги та кістки використовували для виготовлення фурнітури для скриньок, прикрас та повсякденних предметів. На думку дослідників, ці роги, ймовірно, перевозили як сировину для ремісничого виробництва. Однак вид тварин, з яких вони походять, місце походження та передбачуване місце призначення залишаються невідомими.

Ці деталі могли б допомогти дослідникам встановити, звідки прибуло судно та як воно вписувалося в систему середземноморських торгівельних маршрутів. Наразі точний маршрут, порт відправлення та пункт призначення залишаються невідомими.

Римські торгові кораблі часто перевозили сотні керамічних амфор, які згодом допомагали вченим знаходити затонулі судна Фото: UIB

Майорка перейшла під мусульманське панування в 902 році й залишалася частиною ісламського світу, аж поки Яків I не завоював острів у 1229 році. Упродовж цих століть острів був пов'язаний із судноплавством та торгівлею у західній частині Середземного моря. Проте раніше у водах Балеарських островів не знаходили жодного затонулого корабля ісламського періоду.

Підводний археолог Себастіа Мунар, який брав участь у перших оглядах, припустив, що тип вантажу, який використовувався в різні періоди, може допомогти пояснити цю прогалину. Римські торгові кораблі часто перевозили сотні керамічних амфор. Коли корабель тонув, ці міцні посудини залишалися на морському дні й могли допомогти дослідникам локалізувати затонулий корабель.

Пізніші торговці дедалі частіше використовували такі матеріали, як тканинні мішки та дерев'яні контейнери, які з часом розкладаються. Оскільки залишається менше міцних предметів, деякі затонулі кораблі може бути набагато складніше виявити.

Дослідники вилучили для вивчення деякі оголені керамічні уламки та роги, задокументували решту конструкції та знову накрили її піском. Дерев'яні залишки, що пролежали століттями під водою, можуть зруйнуватися, коли змінюється навколишнє середовище. Підняття цілого корабля не завжди є найбезпечнішим варіантом: просочена водою деревина потребує спеціалізованої обробки, відповідних приміщень та значного фінансування, щоб зберегтися поза морем.

Тепер дослідники планують визначити вік судна, вивчити його вантаж та вирішити, як найкраще його зберегти. Якщо його походження з ісламського періоду підтвердиться, цей затонулий корабель може стати рідкісним матеріальним свідченням ролі Майорки в середньовічній середземноморській торгівлі.

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