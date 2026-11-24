У побережья Майорки обнаружили небольшой затонувший корабль, который может стать первым подтвержденным экземпляром из исламского периода истории острова. Частично сохранившийся деревянный корпус и необычный груз могут помочь исследователям понять, как остров участвовал в торговле более тысячи лет назад.

Затонувший корабль заметил в июле 2026 года местный житель, который купался у берегов Майорки. На дне были видны деревянные обломки, что побудило мужчину сообщить о находке Совету острова Майорка, пишет Arkeonews.

Подводные археологи осмотрели место находки и зафиксировали фрагменты конструкции корабля, но во время первого визита не удалось собрать достаточно доказательств для определения его возраста.

В ходе второго обследования, проведённого в конце августа, учёные обнаружили керамические обломки и остатки груза. Эти находки указывают на возможную дату, относящуюся к исламскому периоду, хотя исследователи ещё не подтвердили возраст корабля.

Груз состоял из жерна, больших кувшинов для хранения, керамических обломков и значительного количества оленьих рогов. Также сохранилась значительная часть деревянного корпуса этого небольшого судна. Сохранившиеся части простираются как поперек, так и вдоль конструкции, что может дать археологам возможность изучить, как строили корабли в те времена.

Рога являются одними из самых необычных находок. В Средневековье рога и кости использовались для изготовления фурнитуры для шкатулок, украшений и предметов повседневного обихода. По мнению исследователей, эти рога, вероятно, перевозили в качестве сырья для ремесленного производства. Однако вид животных, от которых они происходят, место происхождения и предполагаемое место назначения остаются неизвестными.

Эти сведения могли бы помочь исследователям установить, откуда прибыло судно и как оно вписывалось в систему средиземноморских торговых маршрутов. На данный момент точный маршрут, порт отправления и пункт назначения остаются неизвестными.

Римские торговые корабли часто перевозили сотни керамических амфор, которые впоследствии помогали ученым находить затонувшие суда Фото: UIB

Майорка перешла под мусульманское владычество в 902 году и оставалась частью исламского мира до тех пор, пока Яков I не завоевал остров в 1229 году. На протяжении этих веков остров был связан с судоходством и торговлей в западной части Средиземного моря. Однако ранее в водах Балеарских островов не обнаруживалось ни одного затонувшего корабля исламского периода.

Подводный археолог Себастиан Мунар, участвовавший в первых обследованиях, высказал предположение, что тип груза, использовавшегося в разные периоды, может помочь объяснить этот пробел. Римские торговые корабли часто перевозили сотни керамических амфор. Когда корабль тонул, эти прочные сосуды оставались на морском дне и могли помочь исследователям локализовать затонувший корабль.

Позднее торговцы всё чаще стали использовать такие материалы, как тканевые мешки и деревянные контейнеры, которые со временем разлагаются. Поскольку прочных предметов остаётся всё меньше, некоторые затонувшие корабли может быть гораздо сложнее обнаружить.

Исследователи извлекли для изучения несколько обнажившихся керамических обломков и рогов, задокументировали остальную часть конструкции и вновь засыпали её песком. Деревянные остатки, пролежавшие веками под водой, могут разрушиться при изменении окружающей среды. Подъем целого корабля не всегда является самым безопасным вариантом: пропитанная водой древесина требует специализированной обработки, соответствующих помещений и значительного финансирования, чтобы сохраниться вне моря.

Теперь исследователи планируют определить возраст судна, изучить его груз и решить, как лучше всего его сохранить. Если его происхождение из исламского периода подтвердится, этот затонувший корабль может стать редким материальным свидетельством роли Майорки в средневековой средиземноморской торговле.

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