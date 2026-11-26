26 листопада 1607 року народився Джон Гарвард — англійський священнослужитель, завдяки якому один із найвідоміших університетів світу отримав свою назву. Гарвардський університет став не тільки символом американської освіти, а й осередком найвідоміших таємних товариств.

За престижним фасадом Гарвардського університету століттями існували закриті студентські спільноти зі своїми ритуалами, традиціями та суворим відбором учасників. Деякі з них нагадують справжні таємні клуби, а їхня історія пов'язана з політиками, президентами США та представниками найвпливовіших родин. Фокус зібрав найцікавіші факти про таємні товариства університету.

Одне з товариств прославилося витівками, зокрема пародійними дипломами університету Фото: Harvard University

Джон Гарвард: як священник дав ім'я найвідомішому університету США

Джон Гарвард народився в листопаді 1607 року в англійському Саутворку, поблизу Лондона. Він навчався в Кембриджському університеті, де здобув ступені бакалавра та магістра. Після смерті матері й брата Гарвард успадкував значні статки та одружився з Енн Седлер.

Перед смертю Гарвард заповів місцевому навчальному закладу свою бібліотеку з 400 книг і половину майна Фото: Wikimedia Commons

У 1637 році Джон разом із дружиною переїхав до американської колонії Массачусетс. Там він став священнослужителем у місті Чарлзтаун, але довго прожити не зміг: 14 вересня 1638 року Гарвард помер від туберкульозу. Перед смертю він заповів місцевому навчальному закладу свою бібліотеку з 400 книг і половину майна. Загальна вартість спадку становила приблизно 779 фунтів стерлінгів.

На той момент коледж уже існував: його заснували 1636 року за рішенням законодавчих зборів колонії Массачусетської затоки. Однак пожертва Гарварда стала настільки значною, що 1639 року заклад офіційно назвали на його честь. Таким чином, Джон Гарвард став першим великим благодійником університету.

Porcellian Club: найзакритіше товариство

Одним із найвідоміших студентських товариств Гарварду вважається Porcellian Club, історія якого почалася 1791 року. За однією з версій, його попередником була невелика компанія студентів, які збиралися на спільні вечері. Після одного з таких заходів, під час якого подавали смажене порося, учасники отримали прізвисько Pig Club. Згодом назву змінили на Porcellian — від латинського слова porcus, що означає "свиня".

Історія походження клубу має й іншу, значно кумеднішу версію. За легендою, один зі студентів ховав живу свиню в кімнаті, щоб її вереск дратував наглядача, який жив поверхом нижче. Коли загроза викриття стала реальною, студент нібито запросив друзів на вечерю зі смаженим поросям, щоб відвернути підозри. Втім, історики Гарварду застерігають: ця розповідь з'явилася в газетах майже через століття після передбачуваних подій, тому її достовірність сумнівна.

Серед найвідоміших члені клубу були президент США Теодор Рузвельт та суддя Верховного суду Олівер Венделл Голмс-молодший Фото: Wikimedia Commons

З часом Porcellian перетворився на один із найпрестижніших закритих клубів університету. Його членами ставали представники заможних американських родин, політики та майбутні впливові громадські діячі. Серед відомих випускників, пов'язаних із клубом, — президент США Теодор Рузвельт та суддя Верховного суду Олівер Венделл Голмс-молодший.

Особливістю Porcellian Club завжди був суворий відбір. Потрапити до клубу означало отримати доступ до окремого соціального середовища, де формувалися знайомства, які могли впливати на подальшу кар'єру. Саме через такі зв'язки клуби Гарварду неодноразово ставали предметом критики: їх звинувачували у підтримці соціальної нерівності та відтворенні привілеїв заможних родин.

Hasty Pudding Club: клуб президентів США

Ще одне відоме об'єднання — Hasty Pudding Club, засноване 1 вересня 1795 року. Тоді 21 студент Гарварду зібрався в кімнаті Німфаса Гетча, щоб створити власне товариство. Учасники хотіли мати місце для спілкування, дружніх зустрічей та обговорення суспільних питань. Однак найцікавішою частиною їхньої конституції стало правило, за яким кожен член клубу мав по черзі приносити на зустріч горщик традиційного кукурудзяного пудингу — hasty pudding.

Назва товариства походить саме від цієї страви, популярної в Новій Англії. Студенти були незадоволені якістю їжі в університетській їдальні й вирішили самостійно подбати про частування. Звичай із пудингом став частиною історії клубу, який згодом перетворився на одну з найвідоміших студентських організацій США.

Особливу увагу привертає список відомих людей, які були пов'язані з Hasty Pudding Club Фото: Wikimedia Commons

Особливу увагу привертає список відомих людей, які були пов'язані з Hasty Pudding Club. Серед його членів називають п'ятьох президентів США: Джона Адамса, Джона Квінсі Адамса, Теодора Рузвельта, Франкліна Делано Рузвельта та Джона Кеннеді. Також із товариством пов'язують медіамагната Вільяма Рендольфа Герста та актора Джека Леммона.

На відміну від багатьох інших закритих клубів, Hasty Pudding поступово змінив формат діяльності. Сьогодні він поєднує соціальні заходи, культурні ініціативи та театральні постановки. Організація приймає учасників незалежно від статі та залишається однією з найстаріших студентських традицій Гарварду.

Med. Fac.: найскандальніше товариство Гарварду

Не всі таємні товариства Гарварду займалися інтелектуальними дискусіями чи побудовою корисних зв'язків. У 1818 році четверо студентів створили організацію Medical Faculty, відому під скороченою назвою Med. Fac. Її заснували Джеймс Дірінг, Чарльз Баттерфілд, Девід Голл і Джозеф Палмер. На відміну від престижних клубів, товариство спочатку задумували як пародію на серйозні студентські об'єднання.

Вступ до Med. Fac. вимагав неабиякої сміливості: за переказами, кандидат мав вчинити щось таке, за що його могли відрахувати з університету. Учасники організовували розіграші, псували майно та займалися іншими витівками, які нерідко переходили межу звичайних студентських жартів. Їхня діяльність настільки дратувала адміністрацію, що університет намагався ліквідувати організацію.

Вступ до Med. Fac. вимагав неабиякої сміливості: за переказами, кандидат мав вчинити щось таке, за що його могли відрахувати з університету Фото: Harvard University

У 1834 році, коли керівництво Гарварду посилило боротьбу з товариством, Med. Fac. перейшло на таємне існування. Його учасники приховували діяльність, а документи організації згодом стали важливим історичним джерелом. В архівах Гарварду збереглися списки членів, протоколи зустрічей, фінансові записи, малюнки, печатки та описи витівок.

Серед документів знайшли каталоги латиною зі списками учасників. Один із них, імовірно, навіть має підпис американського поета Ральфа Волдо Емерсона. Остаточно діяльність Med. Fac. припинилася на початку XX століття, а її документи згодом передали до архівів університету.

Institute of 1770: таємне студентське товариство, яке змінило назву

Ще одна цікава сторінка історії Гарварду пов'язана з Institute of 1770. Його попередником був Speaking Club, створений 1770 року. Студенти збиралися разом, щоб практикувати ораторське мистецтво, виголошувати промови та обговорювати літературу. Для тогочасного університету, де навчання значною мірою зводилося до запам'ятовування текстів латинською, грецькою та давньоєврейською мовами, такі зустрічі були важливою альтернативою звичайним заняттям.

Однак керівництво коледжу не підтримувало незалежні студентські об'єднання. Адміністрація побоювалася, що зустрічі без нагляду викладачів можуть перетворитися на осередки небажаної політичної активності. Тому учасники Speaking Club змушені були приховувати свою діяльність. Назва організації кілька разів змінювалася, поки 1825 року вона остаточно не закріпилася як Institute of 1770.

Попередником Institute of 1770 був спільнота Speaking Club Фото: Harvard University

Цікавою була й система вступу до товариства. Спочатку обирали десять нових учасників із першокурсників. Після повернення до університету восени вони мали запросити наступну десятку, а ті — ще одну. Завдяки такій системі кількість членів поступово зростала приблизно до 100–120 осіб.

Згодом Institute of 1770 став частиною складної системи студентських об'єднань Гарварду. Найкращі учасники могли потрапити до інших, значно закритіших клубів, де відбір був суворішим, а соціальний статус — вищим. У 1925 році Institute of 1770 об'єднався з Hasty Pudding Club, завершивши окремий етап своєї історії.

Історія Джона Гарварда та університету, який отримав його ім'я, демонструє, наскільки різними можуть бути традиції одного навчального закладу. Від пожертви невеликої бібліотеки, що стала початком великої освітньої спадщини, до закритих товариств із багатовіковими правилами та незвичайними ритуалами — Гарвард зберігає чимало історій, які часто залишаються маловідомими.

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