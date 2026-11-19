19 листопада 1190 року поблизу міста Акра на Близькому Сході було засновано Тевтонський орден, який відіграв важливу роль в історії Європи. Спочатку орден займався лікуванням поранених хрестоносців, але згодом перетворився на потужну організацію та створив власну державу на берегах Балтійського моря.

Тевтонський орден відомий передусім завдяки своїм лицарям у білих плащах із чорними хрестами, протистоянню з польськими князями та битві під Грюнвальдом. Проте за військовою історією приховується чимало несподіваних подій. Фокус зібрав найцікавіші факти про цей орден.

Заснування Тевтонського ордену: від шпиталю до лицарського братства

Історія Тевтонського ордену почалася під час Третього хрестового походу, коли європейські війська намагалися відвоювати землі, захоплені мусульманськими правителями. Одним із головних епізодів кампанії стала облога Акри — важливого портового міста на узбережжі Середземного моря. Військові зазнавали великих втрат не лише в боях. Хвороби, поранення, голод і погані санітарні умови забирали життя тисяч людей.

Особливу роль у появі майбутнього ордену відіграли німецькі купці та паломники з Бремена й Любека. Вони організували польовий шпиталь, де приймали хворих і поранених учасників походу. За переказом, для облаштування лікарні використали вітрило корабля типу когг, під яким облаштували тимчасовий притулок.

Одним із головних епізодів кампанії стала облога Акри Фото: Wikimedia Commons

19 листопада 1190 року князь Фрідріх Швабський затвердив існування нового німецького шпитального братства. Після захоплення Акри воно отримало постійне приміщення в місті. У 1191 році папа Климент III визнав організацію, а наприкінці десятиліття вона почала перетворюватися на повноцінний військово-релігійний орден. У 1198 році відбувся важливий етап цієї трансформації, а в 1199 році папа Інокентій III затвердив його новий статус і правила.

Повна назва організації звучала як Орден братів німецького Дому святої Марії в Єрусалимі. Вона відображала початкове призначення братства та його зв'язок із німецькими паломниками. Тевтонський орден не виник одразу як військова сила: спочатку це була благодійна установа, яка поступово поєднала релігійне служіння з військовими обов'язками.

Чому тевтонці носили білий плащ із чорним хрестом

Один із найвідоміших символів середньовічної Європи — білий плащ із чорним хрестом на грудях — належав саме Тевтонському ордену. Його зовнішній вигляд був не просто військовою відзнакою, а частиною релігійної ідентичності братства. Білий одяг символізував лицарський статус, а чорний хрест дозволяв упізнавати членів організації під час походів і битв.

Втім, не всі учасники ордену мали однаковий одяг і становище. Його структура передбачала кілька категорій братів. Лицарі займалися військовою справою, священники відповідали за богослужіння, духовне життя та релігійні обряди, а так звані служебні брати виконували допоміжні функції. Останні могли брати участь у військових кампаніях, але не мали такого самого статусу, як лицарі. Їхній одяг також відрізнявся: замість білого плаща вони носили сірий.

Білий одяг символізував лицарський статус, а чорний хрест дозволяв упізнавати членів організації Фото: Wikimedia Commons

Особливо суворими були правила повсякденного життя. Члени ордену складали традиційні чернечі обітниці бідності, цнотливості та послуху. Вони жили спільно, харчувалися в загальній їдальні, спали в простих приміщеннях і мали дотримуватися дисципліни. Лицарі не могли вільно розпоряджатися особистим майном, а їхнє життя підпорядковувалося статуту та наказам керівництва.

Цікавим було й обмеження щодо походження учасників. Згодом до лицарського складу ордену приймали переважно чоловіків німецького походження, а від лицарів вимагали шляхетного родоводу. Водночас священники та служебні брати не обов'язково мали належати до дворянства. Таким чином, Тевтонський орден поєднував риси монастиря, військової організації та закритого аристократичного братства.

Герман фон Зальца: великий магістр, який змінив Тевтонський орден

Важливу роль у піднесенні Тевтонського ордену відіграв Герман фон Зальца, який очолював його приблизно з 1210 до 1239 року. За його керівництва організація вийшла далеко за межі своєї початкової діяльності на Близькому Сході та почала активно втручатися в політичні справи європейських держав. Фон Зальца мав рідкісну для військового керівника здатність вести переговори з монархами, папами та імператорами.

Герман фон Зальца очолював Тевтонський орден приблизно з 1210 до 1239 року Фото: Wikimedia Commons

Він підтримував тісні відносини з імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II і користувався його довірою. Завдяки дипломатичним зв'язкам орден отримував землі, привілеї та фінансову підтримку. Це дозволило йому утримувати власні фортеці, наймати воїнів, розвивати господарство та поступово перетворюватися на самостійну політичну силу. Фон Зальца розумів, що для тривалого існування організації недостатньо лише військової майстерності — потрібні союзники та юридично закріплені права.

Одним із перших великих викликів стала участь у захисті угорських прикордонних земель. У 1211 році угорський король Андрій II запросив тевтонських лицарів до Трансильванії, щоб вони допомогли захистити території від половців. Орден отримав певні земельні привілеї, але згодом почав домагатися дедалі більшої самостійності. Угорський монарх побачив у цьому загрозу власній владі й у 1225 році наказав лицарям залишити країну.

Цей досвід став важливим уроком для керівництва ордену. Надалі воно прагнуло отримувати не просто тимчасові володіння, а юридичні гарантії на території, які планувало контролювати. Саме дипломатична діяльність Германа фон Зальци допомогла підготувати ґрунт для майбутнього піднесення Тевтонської держави в Пруссії.

Тевтонський орден у Пруссії: як лицарі створили власну державу

У 1226 році мазовецький князь Конрад запросив Тевтонський орден допомогти в боротьбі з прусськими племенами, які нападали на його володіння. Йшлося не лише про військовий захист кордонів. Князь хотів поширити християнство серед місцевого населення та зміцнити власну владу в регіоні. Натомість лицарям пообіцяли землі Хелмінської області та можливість закріпитися на завойованих територіях.

Імператор Фрідріх II підтримав ці плани. У березні 1226 року він видав Золоту буллу Риміні, яка підтверджувала права ордену на майбутні завоювання в Пруссії. Документ фактично створював правову основу для формування окремої держави під владою лицарів. У 1230-х роках вони розпочали активні військові кампанії, поступово захоплюючи території прусських племен.

Князь Конрад хотів поширити християнство серед місцевого населення Фото: Wikimedia Commons

Проте підкорення Пруссії не було швидким або безкровним процесом. Місцеві племена чинили запеклий опір, піднімали повстання та намагалися повернути втрачені землі. Військові кампанії супроводжувалися руйнуванням поселень, насильницьким наверненням до християнства та переселенням населення. Завоювання регіону тривало десятиліттями, а остаточне закріплення влади ордену стало результатом тривалої боротьби.

З часом Тевтонський орден перетворився на повноцінного землевласника та правителя. Він будував міста, засновував поселення, розвивав торгівлю, контролював сільськогосподарські угіддя та збирав податки. Його володіння стали однією з найорганізованіших військово-адміністративних структур регіону. Фактично лицарі створили власну державу, де релігійна організація одночасно виконувала функції армії, уряду та землевласника.

Марієнбург: величний замок, який став столицею Тевтонського ордену

Одним із найвідоміших символів могутності Тевтонського ордену став замок Марієнбург, який сьогодні відомий під польською назвою Мальборк. Його будівництво розпочалося наприкінці XIII століття на березі річки Ногат. Фортеця мала не лише захищати володіння лицарів, а й демонструвати їхню владу. Масштаби споруди були настільки великими, що вона стала одним із найвизначніших прикладів цегляної готичної архітектури в Європі.

У 1309 році великий магістр Зігфрід фон Фойхтванген переніс свою резиденцію з Венеції до Марієнбурга. Відтоді замок став головним адміністративним і політичним центром орденської держави. Тут ухвалювали важливі рішення, приймали іноземних послів, зберігали скарби та організовували військові кампанії. За його стінами розташовувалися житлові приміщення, каплиці, трапезні, склади та господарські споруди.

Марієнбург поділяли на Верхній, Середній та Нижній замки, кожен із яких мав власне призначення Фото: Wikimedia Commons

Марієнбург був не просто фортецею, а складним комплексом із кількома оборонними рівнями. Його поділяли на Верхній, Середній та Нижній замки, кожен із яких мав власне призначення. Система мурів, башт, воріт і ровів робила споруду надзвичайно складною для штурму. Водночас внутрішні приміщення свідчили про багатство та організованість ордену.

Замок Марієнбург пережив саму державу тевтонських лицарів. Після ослаблення ордену він не втратив стратегічного значення та неодноразово переходив під контроль різних правителів. Сьогодні Мальборк є одним із найвідоміших середньовічних замків Європи та входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Грюнвальдська битва 1410 року: найбільша поразка Тевтонського ордену

На початку XV століття Тевтонський орден досяг значної військової та економічної могутності, але водночас зіткнувся з дедалі сильнішим опором сусідніх держав. Головним суперником стала польсько-литовська держава, об'єднана династичним союзом після хрещення литовського князя Ягайла та його шлюбу з польською королевою Ядвігою. Тевтонські лицарі втрачали можливість виправдовувати свої походи необхідністю християнізації Литви, адже країна вже прийняла християнство.

Конфлікт переріс у масштабну війну, кульмінацією якої стала Грюнвальдська битва 15 липня 1410 року. Війська Польського королівства та Великого князівства Литовського зустрілися з армією ордену поблизу сіл Грюнвальд і Танненберг. На боці союзників виступали польські, литовські, руські та татарські підрозділи. Тевтонською армією керував великий магістр Ульріх фон Юнгінген, який особисто загинув під час битви.

Конфлікт переріс у масштабну війну, кульмінацією якої стала Грюнвальдська битва 15 липня 1410 року Фото: Wikimedia Commons

Зіткнення тривало кілька годин і завершилося нищівною поразкою лицарів. Разом із великим магістром загинула значна частина керівництва ордену, а його військо зазнало важких втрат. Переможці захопили тевтонський табір і рушили до Марієнбурга, сподіваючись остаточно зламати військову могутність супротивника.

Однак захопити головну фортецю ордену не вдалося. Її оборона виявилася достатньо міцною, а облога завершилася відступом польсько-литовського війська. Торунський мир 1411 року не призвів до повного знищення Тевтонської держави, але поразка під Грюнвальдом стала початком тривалого занепаду її політичного та військового впливу. Орден уже не міг диктувати сусідам умови так, як раніше.

Як Тевтонський орден втратив свою державу, але не зник

Остаточний занепад середньовічної держави тевтонських лицарів відбувся в XVI столітті. Після поразок у війнах із Польщею орден поступово втрачав території та фінансові ресурси. Водночас поширення Реформації поставило під сумнів саму основу його існування як католицької військово-релігійної держави.

Альбрехт Гогенцоллерн став васалом польського короля Сигізмунда I Старого Фото: Wikimedia Commons

Вирішальну роль відіграв великий магістр Альбрехт Гогенцоллерн. У 1525 році він прийняв лютеранство, відмовився від посади великого магістра та перетворив орденські володіння в Пруссії на світське герцогство. Цей процес увійшов в історію як Прусська секуляризація. Нове герцогство стало спадковою державою, а Альбрехт — його першим правителем. Він визнав васальну залежність від польського короля Сигізмунда I Старого.

Проте сама організація не припинила існування. Її відділення продовжували діяти в німецьких землях та інших частинах Європи, хоча їхні можливості й політичний вплив суттєво змінилися. Згодом орден остаточно відійшов від ролі військової сили та зосередився на релігійній і благодійній діяльності.

Чинним магістром Тевтонського ордену з 20018 року є Франк Баярд Фото: Wikimedia Commons

Тевтонський орден існує й сьогодні. Він зберіг історичну назву, релігійну спадщину та традиції допомоги нужденним, але більше не має власної армії чи територіальної держави. Організація, яка колись керувала великими землями Центральної Європи, повернулася до одного зі своїх первісних завдань — служіння людям.

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