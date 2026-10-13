Магія, скарби, зловісні прокляття: найгірший день в історії ордену тамплієрів (фото)

П'ятниця 13 жовтня 1307 року стала початком одного з найгучніших переслідувань у середньовічній Європі. За наказом французького короля Філіппа IV заарештували сотні лицарів-тамплієрів, що призвело до знищення одного з найвідоміших орденів хрестоносців.

Тамплієрів звинуватили в єресі, блюзнірстві та таємних обрядах, які нібито суперечили християнській вірі. Майно ордену конфіскували, а самих лицарів піддали допитам і тортурам. Фокус зібрав найцікавіші факти та легенди про ці події.

За знищенням ордену стояло набагато більше, ніж релігійний скандал. Тамплієри були впливовою військово-релігійною організацією з великими земельними володіннями, фінансовими ресурсами та мережею представництв у різних країнах. Їхнє падіння стало результатом зіткнення інтересів короля, церкви та організації, яка поступово втрачала своє первісне призначення.

Чому розпочалися гоніння: справжні причини переслідування

На початку XIV століття французький король Філіпп IV Красивий мав серйозні фінансові проблеми. Його війни, політичні амбіції та державні витрати вимагали значних коштів. Король уже конфліктував із впливовими фінансовими групами, змінював монетарну політику та намагався посилити контроль над ресурсами королівства. Тамплієри, які володіли землями, замками та іншими активами, неминуче привертали його увагу.

Тамплієри були впливовою військово-релігійною організацією з великими земельними володіннями Фото: Wikimedia Commons

Орден також мав досвід управління фінансами. Тамплієри зберігали цінності, перевозили кошти, надавали фінансові послуги та допомагали здійснювати перекази між віддаленими володіннями. Завдяки цьому вони стали важливими учасниками економічного життя середньовічної Європи.

Філіпп IV також прагнув зміцнити власний авторитет у відносинах із папством. Тамплієри підпорядковувалися безпосередньо папі римському, а не світським правителям. Це робило орден особливою структурою всередині християнського світу, яку було складніше контролювати звичайними королівськими механізмами. Переслідування тамплієрів давало Філіппу можливість продемонструвати, що навіть впливова організація з міжнародними зв'язками не може стояти вище за королівську владу.

П'ятниця 13 жовтня 1307 року: як почалося знищення ордену тамплієрів

Згідно з історичними свідченнями, операцію підготували заздалегідь. Королівські накази розіслали так, щоб представники влади в різних частинах Франції могли діяти практично одночасно. Уранці 13 жовтня королівські чиновники почали затримувати тамплієрів, а їхні володіння опинилися під контролем влади. Серед заарештованих був великий магістр Жак де Моле, який до цього перебував у Франції та не очікував такого радикального кроку.

Багатьох тамплієрів стратили Фото: Wikimedia Commons

Попри те, що тамплієри були частиною міжнародної організації, їм не вдалося організувати ефективного опору раптовим арештам. Проте переслідування тамплієрів за межами Франції відбувалося зовсім не так, як у королівстві Філіппа IV.

В Англії, Іспанії, Португалії та німецьких землях правителі й церковні суди по-різному реагували на звинувачення. Десь лицарів ув'язнювали та допитували, десь виправдовували, а в деяких країнах намагалися зберегти їхні військові ресурси й майно. Зрештою, орден ліквідували в усій католицькій Європі.

У чому звинувачували тамплієрів: єресь і таємні обряди

Звинувачення проти ордену на той час були надзвичайно серйозними: тамплієрам приписували зречення від Христа під час вступу до організації, плювання на хрест, непристойні ритуали та поклоніння ідолам. Такі твердження мали викликати обурення серед християнського населення й представити лицарів не просто як порушників закону, а як зрадників власної віри.

Частина звинувачень стосувалася таємниці вступних обрядів. Нові члени проходили особливу церемонію, подробиці якої не розголошували стороннім. У середньовічному суспільстві, де релігійна належність визначала багато аспектів життя, сам факт закритості породжував підозри.

Тамплієрам приписували зречення від Христа під час вступу до організації Фото: Wikimedia Commons

Одним із найвідоміших звинувачень, пов'язаних із тамплієрами, стало поклоніння Бафомету. У допитах фігурували твердження про поклоніння загадковій голові або ідолу. Згодом цей сюжет перетворився на основу численних теорій про приховану релігію ордену, окультні практики та знання, які лицарі нібито привезли зі Сходу.

Коли організацію знищили, її внутрішні традиції залишилися частково незрозумілими для сторонніх, а судові звинувачення надали готовий матеріал для подальших спекуляцій. Згодом до них додалися розповіді про магічні реліквії, таємні товариства та приховані знання, хоча документальних підтверджень таким версіям часто бракує.

Незліченні скарби та Святий Грааль

Одна з найстійкіших легенд стверджує, що тамплієри знайшли Святий Грааль або інші біблійні реліквії під час перебування в Єрусалимі. У деяких версіях вони нібито відшукали таємні документи, пов'язані з Ісусом Христом, або відкрили знання, здатні змінити уявлення про історію християнства.

Поява таких історій частково пов'язана з діяльністю перших тамплієрів у Єрусалимі. Їхня назва відсилала до Храму Соломона, а сама організація мала тісний зв'язок зі Святими місцями. Цих обставин виявилося достатньо, щоб пізніші автори почали пов'язувати орден із біблійними таємницями.

Одна з найстійкіших легенд стверджує, що тамплієри знайшли Святий Грааль Фото: Wikimedia Commons

Після затримань королівські чиновники описували та брали під контроль володіння тамплієрів. Проте значну частину майна ордену становили землі, будівлі, сільськогосподарські угіддя й доходи від господарської діяльності. Коли папа Климент V ліквідував орден у 1312 році, його володіння переважно призначили для передачі госпітальєрам.

Найцікавіша частина легенди стосується скарбу, який нібито вдалося вивезти з Парижа незадовго до арештів. У різних переказах фігурують таємні каравани, кораблі та підземні сховища, де лицарі начебто заховали золото й документи. Проте надійних доказів існування такого скарбу немає. Історики не можуть підтвердити ані його точний склад, ані маршрут, яким його нібито вивезли.

П'ятниця 13-те і тамплієри: чому цей день став нещасливим

Зв'язок між п'ятницею 13 жовтня 1307 року та сучасним страхом перед п'ятницею 13-го став однією з найпопулярніших історій про тамплієрів. Згідно з поширеною версією, саме масові арешти лицарів зробили цю дату символом нещастя.

Проте історики не мають достатніх доказів, що страх перед п'ятницею 13-го виник саме через арешт тамплієрів. Уявлення про нещасливі числа й дні формувалися в різних культурах упродовж тривалого часу. Сучасна популярність п'ятниці 13-го значною мірою пов'язана з пізнішими традиціями, літературою та масовою культурою.

Страта Жака де Моле: чи справді магістр прокляв короля

Кульмінацією історії тамплієрів стала страта Жака де Моле. У березні 1314 року колишнього великого магістра спалили на вогнищі в Парижі після того, як він відмовився від попередніх зізнань і знову заявив про невинуватість ордену. Його смерть стала символом остаточного розгрому тамплієрів, хоча сама організація була офіційно ліквідована раніше.

За легендою, перед смертю де Моле прокляв короля Філіппа IV та папу Климента V, закликавши їх постати перед Божим судом. Історія набула особливої популярності через те, що обидва померли упродовж того самого року: Климент V — у квітні 1314-го, а Філіпп IV — у листопаді.

У березні 1314 року колишнього великого магістра спалили на вогнищі в Парижі Фото: Wikimedia Commons

Для людей Середньовіччя така послідовність подій могла виглядати особливо промовисто. Страта керівника могутнього ордену, смерть папи та раптова смерть короля створювали історію, в якій легко побачити відплату за події попередніх років. Переказ про прокляття почав жити власним життям, а кожне наступне покоління додавало до нього нові подробиці.

Існує й інша цікава деталь. Після смерті Климента V та Філіппа IV у Франції та Європі продовжувалися політичні зміни, пов'язані з їхньою спадщиною. Династія Капетингів пережила серйозну кризу, а вже через кілька десятиліть Франція опинилася в одному з найдраматичніших періодів своєї історії. Пізніші автори пов'язували ці події з падінням тамплієрів і смертю їхнього магістра.

Ліквідація ордену тамплієрів: що сталося з лицарями та їхнім майном

Історія Жака де Моле завершилася на вогнищі, але доля ордену вирішилася ще раніше. У 1312 році папа Климент V офіційно ліквідував тамплієрів буллою Vox in excelso. Рішення ухвалили під сильним тиском французького короля Філіппа IV, а сам орден припинив існування як єдина організація. Водночас це не означало, що всіх його членів стратили: одні опинилися у в'язницях, інші отримали покарання церковних судів, а частина змогла перейти до інших релігійних орденів.

У 1312 році папа Климент V офіційно ліквідував тамплієрів буллою Vox in excelso Фото: Wikimedia Commons

Майно тамплієрів також стало предметом боротьби. Папська влада постановила передати більшість їхніх володінь госпітальєрам, однак процес не був простим і швидким. У різних країнах доля земель, замків та колишніх лицарів залежала від місцевих правителів.

У Португалії, наприклад, 1319 року виник Орден Христа, який отримав значну частину майна тамплієрів і прийняв до своїх лав колишніх членів ордену. Тож у деяких регіонах їхня спадщина продовжила існувати в новій формі.

Знищення тамплієрів стало результатом поєднання політичного тиску, фінансових інтересів і релігійних звинувачень. За кілька років організація, що мала міжнародні зв'язки, власні фортеці та значні ресурси, втратила керівництво, майно й офіційний статус.

Проте історія ордену тамплієрів не завершилася разом із судовими вироками: загадкові обставини переслідування, доля скарбів і переказ про прокляття Жака де Моле століттями підтримували інтерес до тамплієрів.

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