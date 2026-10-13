Магия, сокровища, зловещие проклятия: самый худший день в истории ордена тамплиеров (фото)

Пятница, 13 октября 1307 года, стала началом одного из самых громких преследований в средневековой Европе. По приказу французского короля Филиппа IV были арестованы сотни рыцарей-тамплиеров, что привело к уничтожению одного из самых известных орденов крестоносцев.

Тамплиеров обвинили в ереси, богохульстве и тайных обрядах, которые якобы противоречили христианской вере. Имущество ордена было конфисковано, а самих рыцарей подвергли допросам и пыткам. Фокус собрал самые интересные факты и легенды об этих событиях.

За уничтожением ордена стояло гораздо больше, чем просто религиозный скандал. Тамплиеры были влиятельной военно-религиозной организацией, обладавшей обширными земельными владениями, финансовыми ресурсами и сетью представительств в разных странах. Их падение стало результатом столкновения интересов короля, церкви и организации, которая постепенно теряла своё первоначальное предназначение.

Почему начались гонения: истинные причины преследований

В начале XIV века французский король Филипп IV Красивый столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Его войны, политические амбиции и государственные расходы требовали значительных средств. Король уже конфликтовал с влиятельными финансовыми группами, менял денежно-кредитную политику и пытался усилить контроль над ресурсами королевства. Тамплиеры, владевшие землями, замками и другими активами, неизбежно привлекали его внимание.

Тамплиеры были влиятельной военно-религиозной организацией, обладавшей обширными земельными владениями Фото: Wikimedia Commons

Орден также обладал опытом управления финансами. Тамплиеры хранили ценности, перевозили средства, оказывали финансовые услуги и помогали осуществлять переводы между отдалёнными владениями. Благодаря этому они стали важными участниками экономической жизни средневековой Европы.

Филипп IV также стремился укрепить свой авторитет в отношениях с папством. Тамплиеры подчинялись непосредственно папе римскому, а не светским правителям. Это делало орден особой структурой внутри христианского мира, которую было сложнее контролировать обычными королевскими механизмами. Преследование тамплиеров давало Филиппу возможность продемонстрировать, что даже влиятельная организация с международными связями не может стоять выше королевской власти.

Пятница, 13 октября 1307 года: как началось уничтожение ордена тамплиеров

Согласно историческим свидетельствам, операция была подготовлена заранее. Королевские указы были разосланы таким образом, чтобы представители власти в разных частях Франции могли действовать практически одновременно. Утром 13 октября королевские чиновники начали задерживать тамплиеров, а их владения оказались под контролем властей. Среди арестованных был великий магистр Жак де Моле, который до этого находился во Франции и не ожидал столь радикального шага.

Многих тамплиеров казнили Фото: Wikimedia Commons

Несмотря на то, что тамплиеры входили в состав международной организации, им не удалось организовать эффективное сопротивление внезапным арестам. Однако преследование тамплиеров за пределами Франции происходило совсем не так, как в королевстве Филиппа IV.

В Англии, Испании, Португалии и немецких землях правители и церковные суды по-разному реагировали на обвинения. Где-то рыцарей заключали в тюрьму и допрашивали, где-то оправдывали, а в некоторых странах пытались сохранить их военные ресурсы и имущество. В конце концов, орден был ликвидирован во всей католической Европе.

В чём обвиняли тамплиеров: ересь и тайные обряды

Обвинения против ордена в то время были чрезвычайно серьёзными: тамплиерам вменяли отречение от Христа при вступлении в организацию, плевки в крест, непристойные ритуалы и поклонение идолам. Такие утверждения должны были вызвать возмущение среди христианского населения и представить рыцарей не просто как нарушителей закона, а как предателей собственной веры.

Часть обвинений касалась тайны обрядов посвящения. Новые члены проходили особую церемонию, подробности которой не разглашались посторонним. В средневековом обществе, где религиозная принадлежность определяла многие аспекты жизни, сам факт закрытости вызывал подозрения.

Тамплиерам вменяли отречение от Христа при вступлении в организацию Фото: Wikimedia Commons

Одним из самых известных обвинений, связанных с тамплиерами, стало поклонение Бафомету. В допросах фигурировали утверждения о поклонении загадочной голове или идолу. Впоследствии этот сюжет лег в основу многочисленных теорий о тайной религии ордена, оккультных практиках и знаниях, которые рыцари якобы привезли с Востока.

Когда организацию уничтожили, её внутренние традиции остались отчасти непонятными для посторонних, а судебные обвинения послужили готовым материалом для дальнейших спекуляций. Впоследствии к ним добавились рассказы о магических реликвиях, тайных обществах и сокрытых знаниях, хотя документальных подтверждений таких версий зачастую не хватает.

Бесчисленные сокровища и Святой Грааль

Одна из самых устойчивых легенд гласит, что тамплиеры нашли Святой Грааль или другие библейские реликвии во время пребывания в Иерусалиме. В некоторых версиях они якобы обнаружили тайные документы, связанные с Иисусом Христом, или открыли знания, способные изменить представления об истории христианства.

Появление таких историй отчасти связано с деятельностью первых тамплиеров в Иерусалиме. Их название отсылало к Храму Соломона, а сама организация имела тесную связь со Святыми местами. Этих обстоятельств оказалось достаточно, чтобы более поздние авторы начали связывать орден с библейскими тайнами.

Одна из самых устойчивых легенд гласит, что тамплиеры нашли Святой Грааль Фото: Wikimedia Commons

После арестов королевские чиновники описывали и брали под контроль владения тамплиеров. Однако значительную часть имущества ордена составляли земли, здания, сельскохозяйственные угодья и доходы от хозяйственной деятельности. Когда папа Климент V ликвидировал орден в 1312 году, его владения в основном были переданы госпитальерам.

Самая интересная часть легенды касается сокровища, которое якобы удалось вывезти из Парижа незадолго до арестов. В различных преданиях фигурируют тайные караваны, корабли и подземные хранилища, где рыцари якобы спрятали золото и документы. Однако надёжных доказательств существования такого сокровища нет. Историки не могут подтвердить ни его точный состав, ни маршрут, по которому его якобы вывезли.

Пятница 13-е и тамплиеры: почему этот день стал несчастливым

Связь между пятницей 13 октября 1307 года и современным страхом перед пятницей 13-го стала одной из самых популярных историй о тамплиерах. Согласно распространённой версии, именно массовые аресты рыцарей сделали эту дату символом несчастья.

Однако у историков нет достаточных доказательств того, что страх перед пятницей 13-го возник именно из-за ареста тамплиеров. Представления о несчастливых числах и днях формировались в различных культурах на протяжении длительного времени. Современная популярность пятницы 13-го в значительной степени связана с более поздними традициями, литературой и массовой культурой.

Казнь Жака де Моле: действительно ли магистр проклял короля

Кульминацией истории тамплиеров стала казнь Жака де Моле. В марте 1314 года бывшего великого магистра сожгли на костре в Париже после того, как он отказался от прежних признаний и вновь заявил о невиновности ордена. Его смерть стала символом окончательного разгрома тамплиеров, хотя сама организация была официально ликвидирована ранее.

Согласно легенде, перед смертью де Моле проклял короля Филиппа IV и папу Климента V, призвав их предстать перед Божьим судом. Эта история приобрела особую популярность из-за того, что оба умерли в течение одного и того же года: Климент V — в апреле 1314 года, а Филипп IV — в ноябре.

В марте 1314 года бывшего великого магистра сожгли на костре в Париже Фото: Wikimedia Commons

Для людей Средневековья такая последовательность событий могла показаться особенно красноречивой. Казнь главы могущественного ордена, смерть папы и внезапная смерть короля складывались в историю, в которой легко было увидеть возмездие за события предыдущих лет. Предание о проклятии начало жить собственной жизнью, а каждое последующее поколение добавляло к нему новые подробности.

Есть ещё одна интересная деталь. После смерти Климента V и Филиппа IV во Франции и Европе продолжались политические перемены, связанные с их наследием. Династия Капетингов пережила серьёзный кризис, а уже через несколько десятилетий Франция оказалась в одном из самых драматичных периодов своей истории. Позднейшие авторы связывали эти события с падением тамплиеров и смертью их магистра.

Ликвидация ордена тамплиеров: что стало с рыцарями и их имуществом

История Жака де Моле закончилась на костре, но судьба ордена была предрешена ещё раньше. В 1312 году папа Климент V официально ликвидировал тамплиеров буллой Vox in excelso. Решение было принято под сильным давлением французского короля Филиппа IV, а сам орден прекратил существование как единая организация. В то же время это не означало, что всех его членов казнили: одни оказались в тюрьмах, другие были осуждены церковными судами, а часть смогла перейти в другие религиозные ордена.

В 1312 году папа Климент V официально ликвидировал тамплиеров буллой "Vox in excelso" Фото: Wikimedia Commons

Имущество тамплиеров также стало предметом борьбы. Папские власти постановили передать большую часть их владений госпитальерам, однако этот процесс оказался не простым и не быстрым. В разных странах судьба земель, замков и бывших рыцарей зависела от местных правителей.

В Португалии, например, в 1319 году возник Орден Христа, который получил значительную часть имущества тамплиеров и принял в свои ряды бывших членов ордена. Таким образом, в некоторых регионах их наследие продолжило существовать в новой форме.

Уничтожение тамплиеров стало результатом сочетания политического давления, финансовых интересов и религиозных обвинений. За несколько лет организация, обладавшая международными связями, собственными крепостями и значительными ресурсами, лишилась руководства, имущества и официального статуса.

Однако история ордена тамплиеров не закончилась вместе с судебными приговорами: загадочные обстоятельства преследования, судьба сокровищ и легенда о проклятии Жака де Моле на протяжении веков поддерживали интерес к тамплиерам.

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