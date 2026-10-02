GPT-6 Astra расшифровала секретное письмо Наполеона: что в нем написано (фото)
GPT-6 Astra расшифровал военное письмо, написанное маршалом Наполеона 217 лет назад. Эта работа продемонстрировала, как ИИ может помочь в работе со сложными документами, объединяя распознавание изображений, криптоанализ и исторические исследования в единый рабочий процесс.
18 сентября инженер по искусственному интеллекту Картер Черч опубликовал расшифровку письма, адресованного маршалу Наполеона Огюсту де Мармону. Он отметил, что GPT-6 Astra помогла транскрибировать и расшифровать шифр примерно за шесть часов работы модели, пишет RuntimeWire.
Полный отчет Черча содержит предложенный ключ, транскрипцию и сценарий, предназначенный для воспроизведения прочитанного. Позже, 30 сентября, Черч обобщил результаты работы на X.
Письмо состояло из 24 строк символов и ранее публиковалось в статье французского журнала по военной истории 1969 года. Хотя документ был каталогизирован как нерасшифрованный исторический шифр, его зашифрованный текст не был транскрибирован в соответствующем списке. Вместо того чтобы начинать с готового текста, Черч работал со сканированной иллюстрацией из статьи Дж. Уилкока.
По словам Черча, Astra сначала проанализировала изображение письма и выделила различные варианты написания символов. Затем модель использовала часть уже известного ключа шифра, а для остальных символов подобрала возможные значения с помощью специального алгоритма.
Всего в письме было около 1 300 зашифрованных знаков и 155 различных символов. Историк французской криптографии Даниэль Тант ранее определил значение 33 символов, которые в совокупности охватывали около 435 знаков. Остальные значения пришлось определять, анализируя отсканированное письмо.
Расшифрованный текст оказался французским военным докладом из штаба Эжена де Богарне. В нём сообщалось о позициях войск и передвижениях австрийцев незадолго до вторжения Австрии в апреле 1809 года. 16 марта Наполеон поручил Эжену отправить Мармону, командовавшему французскими войсками в Далмации, зашифрованный отчёт о состоянии армий.
В восстановленном письме Мармона призывали не поддаваться запугиванию "небольшим отрядом войск или скоплением толпы". Черч также сравнил текст с мемуарами Наполеона 1865 года и отметил, что расшифровка помогла дополнить предложение, которое в мемуарах обрывается.
Предложенная интерпретация прошла важную независимую экспертизу. Черч отметил, что Сатоши Томокиё, ведущий веб-сайт Cryptiana, посвящённый историческим шифрам, проверил расшифровку и пометил запись как расшифрованную.
Не все символы удалось расшифровать. Черч определил пять знаков, значение которых остаётся неясным, в частности альтернативные варианты, содержащие упоминание о "Его Величестве" и слово, переведённое как "толпа". Он отметил, что эти расхождения не меняют общего смысла письма.
Профессиональный опыт Черча также повлиял на это открытие. Он проработал более десяти лет в сфере оперативной безопасности, прежде чем перейти к разработке искусственного интеллекта в компании SentinelOne, где создал NEON — агентную платформу для расследований и поддержки аналитиков.
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