Языковая модель Apollo: первый ИИ, который читает древнегреческие тексты (фото)

Музеи и библиотеки по всему миру хранят сотни тысяч древнегреческих текстов, однако учёные расшифровали лишь около 8 % этих документов. Работа с повреждёнными текстами на древнегреческом языке требует редких специальных знаний и значительного времени, что побудило исследователей рассмотреть искусственный интеллект в качестве дополнительного инструмента.

Новая модель искусственного интеллекта под названием "Apollo" разработана Австрийской академией наук, компаниями Mistral, SAIL Reply и Северо-Восточным университетом. Разработчики охарактеризовали её как первую в мире крупную языковую модель, специально предназначенную для древнегреческого языка, пишет Arkeonews.

"Apollo" был создан для помощи в восстановлении поврежденных частей древних документов. При повреждении текста, например при отсутствии слов или строк, модель может за считанные секунды предложить возможные варианты прочтения.

Система была обучена на основе около 600 миллионов слов древнегреческого языка. Это значительно меньше, чем наборы данных, используемые для обучения многих современных языковых моделей, которые могут содержать десятки миллиардов слов.

Система была обучена на основе около 600 миллионов слов древнегреческого языка Фото: Wikimedia Commons

Исследователи протестировали "Apollo" на подлинных папирусах, скрыв фрагменты, которые учёные уже восстановили. Затем модель должна была предложить, что могло быть написано в отсутствующих отрывках. Примерно в 80% случаев правильный вариант прочтения появлялся среди лучших предложений "Apollo".

Исследователи также провели слепую оценку с участием 20 экспертов в области папирологии, эпиграфики и филологии. Они сравнили предложения "Apollo" с опубликованными научными вариантами прочтения. Исследователи пришли к выводу, что примерно в 77 % случаев "Apollo" предложил интерпретацию, которая была по крайней мере столь же качественной, как и опубликованная версия.

Когда "Apollo" не соглашался с существующей научной интерпретацией, эксперты отдавали предпочтение предложенной модели в 16 % случаев с документальными папирусами и примерно в 20 % случаев с надписями.

Эти результаты не означают, что искусственный интеллект может заменить специалистов. Предложения "Apollo" по-прежнему требуют экспертной проверки, но модель может предлагать возможные варианты интерпретации гораздо быстрее, чем при традиционной ручной работе.

"Apollo" уже прошел тестирование на нескольких подлинных древних текстах. В ходе публичных демонстраций он восстановил древнее свидетельство о рождении и помог восстановить важные отрывки из свитка, повреждённого в результате извержения Везувия.

"Apollo" уже прошел тестирование на нескольких реальных древних текстах

Модель также может распознавать различные исторические периоды и стили письма. По словам учёных, "Apollo" способен определить, когда отрывок соответствует структуре и лексике таких произведений, как "Одиссея" Гомера. После этого он может предложить недостающий текст в похожем стиле.

Для исследователей, изучающих античный мир, "Apollo" может значительно ускорить начальную работу по изучению поврежденных документов. Вместо того чтобы тратить много времени на создание возможных вариантов прочтения с нуля, ученые могли бы использовать предложения модели в качестве отправных точек для дальнейшего анализа.

Если система будет надёжно работать с более широким спектром текстов, это поможет привлечь к детальному изучению больше ранее непрочитанных папирусов. Эти документы могут содержать дополнительную информацию о повседневной жизни, праве, литературе и истории античного мира.

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