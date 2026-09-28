Мовна модель Apollo: перший ШІ, який читає давньогрецькі тексти (фото)

Музеї та бібліотеки по всьому світу зберігають сотні тисяч давньогрецьких текстів, проте вчені розшифрували лише близько 8% цих документів. Робота з пошкодженими текстами давньогрецької мови вимагає рідкісних фахових знань і значного часу, що спонукало дослідників розглянути штучний інтелект як додатковий інструмент.

Нова модель штучного інтелекту під назвою "Apollo" розроблена Австрійською академією наук, компаніями Mistral, SAIL Reply та Північно-Східним університетом. Розробники описали її як першу у світі велику мовну модель, спеціально призначену для давньогрецької мови, пише Arkeonews.

"Apollo" було створено для допомоги у відтворенні пошкоджених частин стародавніх документів. При пошкодженні тексту, такому як відсутні слова чи рядки, модель може за лічені секунди запропонувати можливі варіанти прочитання.

Систему навчали на базі близько 600 мільйонів слів давньогрецької мови. Це значно менше, ніж набори даних, що використовуються для навчання багатьох сучасних мовних моделей, які можуть містити десятки мільярдів слів.

Систему навчали на базі близько 600 мільйонів слів давньогрецької мови Фото: Wikimedia Commons

Дослідники протестували "Apollo" на реальних папірусах, приховавши фрагменти, які вчені вже відновили. Потім модель мала запропонувати, що могло бути написано у відсутніх уривках. Приблизно у 80% випадків правильний варіант прочитання з'являвся серед найкращих пропозицій "Apollo".

Дослідники також провели сліпу оцінку за участю 20 експертів у галузі папірології, епіграфіки та філології. Вони порівняли пропозиції "Apollo" з опублікованими науковими варіантами прочитання. Дослідники оцінили, що в приблизно 77% випадків "Apollo" надав інтерпретацію, яка була щонайменше настільки ж якісною, як і опублікована версія.

Коли "Apollo" не погоджувався з існуючою науковою інтерпретацією, експерти віддавали перевагу пропозиції моделі в 16% випадків із документальними папірусами та приблизно в 20% випадків із написами.

Ці результати не означають, що штучний інтелект може замінити фахівців. Пропозиції "Apollo" все ще потребують експертної перевірки, але модель може надавати можливі варіанти прочитання набагато швидше, ніж традиційна ручна робота.

"Apollo" уже пройшов тестування на кількох реальних стародавніх текстах. Під час публічних демонстрацій він відновив стародавнє свідоцтво про народження та допоміг відновити важливі уривки зі сувою, пошкодженого внаслідок виверження Везувію.

"Apollo" уже пройшов тестування на кількох реальних стародавніх текстах

Модель також може розпізнавати різні історичні періоди та стилі письма. За словами вчених, "Apollo" здатний визначити, коли уривок відповідає структурі та лексиці таких творів, як "Одіссея" Гомера. Після цього він може запропонувати відсутній текст у подібному стилі.

Для дослідників, які вивчають античний світ, "Apollo" може значно пришвидшити початкову роботу з вивчення пошкоджених документів. Замість того, щоб витрачати багато часу на створення можливих варіантів прочитання з нуля, вчені могли б використовувати пропозиції моделі як відправні точки для подальшого аналізу.

Якщо система буде надійно працювати з ширшим спектром текстів, це допоможе залучити до детального вивчення більше раніше непрочитаних папірусів. Ці документи можуть містити додаткову інформацію про повсякденне життя, право, літературу та історію античного світу.

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