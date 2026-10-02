Секретний лист Наполеона розшифрував GPT-6 Astra: що у ньому написано (фото)

GPT-6 Astra розшифрував військовий лист написаний маршалу Наполеона 217 років тому. Ця робота продемонструвала, як ШІ може допомогти у роботі зі складними документами, поєднуючи розпізнавання зображень, криптоаналіз та історичні дослідження в єдиний робочий процес.

18 вересня ШІ-інженер Картер Черч опублікував розшифрування листа, адресованого маршалу Наполеона Огюсту де Мармону. Він зазначив, що GPT-6 Astra допомогла транскрибувати та розшифрувати шифр приблизно за шість годин роботи моделі, пише RuntimeWire.

Повний звіт Черча містить запропонований ключ, транскрипцію та скрипт, призначений для відтворення прочитаного. Пізніше, 30 вересня, Черч узагальнив результати роботи на X.

Розшифрований текст виявився французьким військовим брифінгом зі штабу Ежена де Богарне Фото: Public Domain

Лист містив 24 рядки символів і раніше з'являвся у статті французького журналу з військової історії 1969 року. Хоча документ було каталогізовано як нерозшифрований історичний шифр, його шифрований текст не було транскрибовано у відповідному переліку. Замість того, щоб починати з готового тексту, Черч працював зі сканованою ілюстрацією зі статті Дж. Вілкока.

За словами Черча, Astra спочатку прочитала зображення листа та розібрала різні варіанти написання символів. Потім модель використала частину вже відомого ключа шифру, а для решти символів підібрала можливі значення за допомогою спеціального алгоритму.

Усього в листі було близько 1 300 зашифрованих знаків і 155 різних символів. Історик французької криптографії Даніель Тант раніше визначив значення 33 символів, які разом охоплювали близько 435 знаків. Решту значень довелося визначати, аналізуючи відсканований лист.

GPT-6 Astra допомогла транскрибувати та розшифрувати шифр Фото: Carter Church

Розшифрований текст виявився французьким військовим брифінгом зі штабу Ежена де Богарне. У ньому повідомлялося про позиції військ та рухи австрійців незадовго до вторгнення Австрії у квітні 1809 року. 16 березня Наполеон доручив Ежену надіслати Мармону, який командував французькими військами в Далмації, зашифрований звіт про стан армій.

Відновлений лист закликав Мармона не давати себе залякати "невеликим загоном військ чи збіговиськом натовпу". Черч також порівняв текст із мемуарами Наполеона 1865 року і зазначив, що розшифровка допомогла доповнити речення, яке в мемуарах обривається.

Запропоноване прочитання пройшло важливу незалежну експертизу. Черч зазначив, що Сатоші Томокійо, який веде веб-сайт Cryptiana, присвячений історичним шифрам, перевірив розшифровку та позначив запис як розшифрований.

Лист був адресований маршалу Наполеона Огюсту де Мармону Фото: Wikimedia Commons

Не всі символи вдалося розшифрувати. Черч визначив п'ять знаків, значення яких залишаються невизначеними, зокрема альтернативні варіанти, що містять згадку про "Його Величність" та слово, перекладене як "натовп". Він зазначив, що ці розбіжності не змінюють загального змісту листа.

Професійний досвід Черча також вплинув на це відкриття. Він провів понад десятиліття в сфері оперативної безпеки, перш ніж перейти до розробки штучного інтелекту в компанії SentinelOne, де створив NEON — агентну платформу для розслідувань та підтримки аналітиків.

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