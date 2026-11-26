26 ноября 1607 года родился Джон Гарвард — английский священнослужитель, благодаря которому один из самых известных университетов мира получил своё название. Гарвардский университет стал не только символом американского образования, но и центром самых известных тайных обществ.

За престижным фасадом Гарвардского университета на протяжении веков существовали закрытые студенческие сообщества со своими ритуалами, традициями и строгим отбором участников. Некоторые из них напоминают настоящие тайные клубы, а их история связана с политиками, президентами США и представителями самых влиятельных семей. Фокус собрал самые интересные факты о тайных обществах университета.

Одно из обществ прославилось своими выходками, в частности пародийными дипломами университета Фото: Harvard University

Джон Гарвард: как священник дал имя самому известному университету США

Джон Гарвард родился в ноябре 1607 года в английском Саутворке, недалеко от Лондона. Он учился в Кембриджском университете, где получил степени бакалавра и магистра. После смерти матери и брата Гарвард унаследовал значительное состояние и женился на Энн Седлер.

Перед смертью Гарвард завещал местному учебному заведению свою библиотеку из 400 книг и половину имущества Фото: Wikimedia Commons

В 1637 году Джон вместе с женой переехал в американскую колонию Массачусетс. Там он стал священником в городе Чарлзтаун, но долго прожить не смог: 14 сентября 1638 года Гарвард умер от туберкулёза. Перед смертью он завещал местному учебному заведению свою библиотеку из 400 книг и половину имущества. Общая стоимость наследства составляла примерно 779 фунтов стерлингов.

К тому моменту колледж уже существовал: он был основан в 1636 году по решению законодательного собрания колонии Массачусетского залива. Однако пожертвование Гарварда оказалось настолько значительным, что в 1639 году учебное заведение официально назвали в его честь. Таким образом, Джон Гарвард стал первым крупным меценатом университета.

Porcellian Club: самое закрытое общество

Одним из самых известных студенческих обществ Гарварда считается Porcellian Club, история которого началась в 1791 году. По одной из версий, его предшественником была небольшая группа студентов, которые собирались на совместные ужины. После одного из таких мероприятий, во время которого подавали жареного поросенка, участники получили прозвище Pig Club. Впоследствии название изменили на Porcellian — от латинского слова porcus, означающего "свинья".

У истории происхождения клуба есть и другая, гораздо более забавная версия. По легенде, один из студентов прятал живую свинью в комнате, чтобы её визг раздражал надзирателя, жившего этажом ниже. Когда угроза разоблачения стала реальной, студент якобы пригласил друзей на ужин с жареным поросенком, чтобы отвлечь подозрения. Впрочем, историки Гарварда предупреждают: эта история появилась в газетах почти через столетие после предполагаемых событий, поэтому её достоверность сомнительна.

Среди самых известных членов клуба были президент США Теодор Рузвельт и судья Верховного суда Оливер Венделл Холмс-младший Фото: Wikimedia Commons

Со временем "Porcellian" превратился в один из самых престижных закрытых клубов университета. Его членами становились представители состоятельных американских семей, политики и будущие влиятельные общественные деятели. Среди известных выпускников, связанных с клубом, — президент США Теодор Рузвельт и судья Верховного суда Оливер Венделл Холмс-младший.

Особенностью Porcellian Club всегда был строгий отбор. Попасть в клуб означало получить доступ к особой социальной среде, где завязывались знакомства, способные повлиять на дальнейшую карьеру. Именно из-за таких связей клубы Гарварда неоднократно становились предметом критики: их обвиняли в поддержке социального неравенства и воспроизводстве привилегий состоятельных семей.

Hasty Pudding Club: клуб президентов США

Еще одно известное объединение — Hasty Pudding Club, основанное 1 сентября 1795 года. Тогда 21 студент Гарварда собрался в комнате Нимфаса Гетча, чтобы создать собственное общество. Участники хотели иметь место для общения, дружеских встреч и обсуждения общественных вопросов. Однако самой интересной частью их устава стало правило, согласно которому каждый член клуба должен был по очереди приносить на встречу горшок традиционного кукурузного пудинга — hasty pudding.

Название общества происходит именно от этого блюда, популярного в Новой Англии. Студенты были недовольны качеством еды в университетской столовой и решили самостоятельно позаботиться о угощении. Традиция с пудингом стала частью истории клуба, который впоследствии превратился в одну из самых известных студенческих организаций США.

Особое внимание привлекает список известных людей, которые были связаны с Hasty Pudding Club Фото: Wikimedia Commons

Особое внимание привлекает список известных людей, связанных с Hasty Pudding Club. Среди его членов называют пятерых президентов США: Джона Адамса, Джона Куинси Адамса, Теодора Рузвельта, Франклина Делано Рузвельта и Джона Кеннеди. Также с обществом связывают медиамагната Уильяма Рэндольфа Херста и актёра Джека Леммона.

В отличие от многих других закрытых клубов, Hasty Pudding постепенно изменил формат своей деятельности. Сегодня он сочетает в себе общественные мероприятия, культурные инициативы и театральные постановки. Организация принимает участников независимо от пола и остается одной из старейших студенческих традиций Гарварда.

Медицинский факультет: самое скандальное общество Гарварда

Не все тайные общества Гарварда занимались интеллектуальными дискуссиями или налаживанием полезных связей. В 1818 году четверо студентов создали организацию Medical Faculty, известную под сокращённым названием Med. Fac. Её основателями были Джеймс Диринг, Чарльз Баттерфилд, Дэвид Холл и Джозеф Палмер. В отличие от престижных клубов, это общество изначально задумывалось как пародия на серьёзные студенческие объединения.

Поступление на медицинский факультет требовало немалой смелости: по преданию, абитуриент должен был совершить что-то такое, за что его могли отчислить из университета. Участники устраивали розыгрыши, порчали имущество и занимались другими выходками, которые нередко переходили границы обычных студенческих шуток. Их деятельность настолько раздражала администрацию, что университет пытался ликвидировать организацию.

Поступление на медицинский факультет требовало немалой смелости: по преданию, абитуриент должен был совершить что-то такое, за что его могли отчислить из университета Фото: Harvard University

В 1834 году, когда руководство Гарварда усилило борьбу с обществом, Med. Fac. перешло на подпольное существование. Его участники скрывали свою деятельность, а документы организации впоследствии стали важным историческим источником. В архивах Гарварда сохранились списки членов, протоколы собраний, финансовые записи, рисунки, печати и описания проделок.

Среди документов были обнаружены каталоги на латыни со списками участников. Один из них, по всей видимости, даже содержит подпись американского поэта Ральфа Уолдо Эмерсона. Окончательно деятельность Med. Fac. прекратилась в начале XX века, а её документы впоследствии были переданы в архивы университета.

"Институт 1770": тайное студенческое общество, сменившее название

Еще одна интересная страница в истории Гарварда связана с Institute of 1770. Его предшественником был Speaking Club, основанный в 1770 году. Студенты собирались вместе, чтобы практиковать ораторское искусство, произносить речи и обсуждать литературу. Для университета того времени, где обучение в значительной степени сводилось к заучиванию текстов на латинском, греческом и древнееврейском языках, такие встречи были важной альтернативой обычным занятиям.

Однако руководство колледжа не поддерживало независимые студенческие объединения. Администрация опасалась, что встречи без присмотра преподавателей могут превратиться в очаги нежелательной политической активности. Поэтому участники Speaking Club были вынуждены скрывать свою деятельность. Название организации несколько раз менялось, пока в 1825 году оно окончательно не закрепилось как Institute of 1770.

Предшественником Institute of 1770 было сообщество Speaking Club Фото: Harvard University

Интересной была и система вступления в общество. Сначала выбирали десять новых участников из числа первокурсников. По возвращении в университет осенью они должны были пригласить следующую десятку, а те — ещё одну. Благодаря такой системе количество членов постепенно увеличивалось примерно до 100–120 человек.

Впоследствии Institute of 1770 стал частью сложной системы студенческих объединений Гарварда. Лучшие участники могли попасть в другие, гораздо более закрытые клубы, где отбор был более строгим, а социальный статус — выше. В 1925 году Institute of 1770 объединился с Hasty Pudding Club, завершив отдельный этап своей истории.

История Джона Гарварда и университета, названного в его честь, показывает, насколько разнообразными могут быть традиции одного учебного заведения. От пожертвования небольшой библиотеки, положившей начало великому образовательному наследию, до закрытых обществ с многовековыми правилами и необычными ритуалами — Гарвард хранит немало историй, которые зачастую остаются малоизвестными.

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