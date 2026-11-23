Після смерті бегемотихи Фіони у зоопарку експерти згадали про інших тварин, які загинули у зоопарках через безглузді випадковості.

Смерть бегемотихи Фіони в зоопарку Цинциннаті викликала хвилю скорботи серед любителів тварин у всьому світі. Фіона була улюбленицею всіх і померла після того, як проковтнула вовняну шапку, яку вентилятор закинув у вольєр, пише Daily Mail.

Про смерть бегемотихи повідомили співробітники зоопарку; у заяві йдеться про те, що ветеринари зробили все можливе, щоб врятувати самку, однак їхні зусилля не увінчалися успіхом. Цей трагічний випадок у зоопарку Цинциннаті привернув увагу громадськості й до інших небезпек, з якими можуть зіткнутися тварини у своїх вольєрах.

Статистика свідчить про те, що протягом десятиліть у зоопарках по всьому світу сталося безліч трагічних випадків, внаслідок яких загинули тварини — інколи через дії людей, а інколи через неймовірний збіг обставин.

Наприклад, у 2016 році в цьому ж зоопарку Цинциннаті застрелили 17-річну західну рівнинну горилу на прізвисько Харамбе — це сталося після того, як у вольєр до тварини заліз трирічний хлопчик. Співробітники зоопарку побоювалися за життя дитини, коли 180-кілограмова тварина потягла її через рів. У результаті було прийнято екстрене рішення — застрелити горилу.

У 2024 році в зоопарку Брайтс у штаті Теннессі через дії людей загинула антилопа ситатунга — вид, що перебуває на межі зникнення. Тварина трагічно загинула, проковтнувши кришку від пляшки, яку, як вважається, впустив хтось із відвідувачів. Пізніше розтин показав, що кришка застрягла в дихальних шляхах тварини.

Схожий інцидент стався й у зоопарку штату Небраска, коли ветеринари витягли зі шлунка алігатора на прізвисько Тібодо 70 монет, які відвідувачі неодноразово кидали в його вольєр. Рептилія вижила після операції, проте ветеринари попередили, що металеві предмети могли легко стати причиною загибелі тварини.

Раніше у 2026 році в зоопарку Південної Кароліни сталася ще одна трагедія: 16-річний жираф на прізвисько Кіко загинув, опинившись затиснутим у гідравлічних воротах вольєра. Співробітники намагалися звільнити тварину, але врятувати її не вдалося.

У 2016 році в зоопарку "Твайкросс" у графстві Лестершир загинули дві шимпанзе: температура в їхніх вольєрах досягла критичного рівня внаслідок несправності системи підігріву підлоги. Згідно з офіційною заявою зоопарку, результати розтину 39-річного Кіпа та 32-річної Джоллі виявилися "неоднозначними". Але джерела всередині зоопарку повідомляли, що причиною смерті тварин стала саме поломка системи опалення.

Ще один гучний випадок стався у 2007 році в зоопарку Сан-Франциско: амурська тигриця на прізвисько Тетяна вибралася з вольєра й напала на трьох відвідувачів, після чого її застрелили. Пізніше було встановлено, що самка вибралася з вольєра, оскільки параметри рову та стіни не відповідали стандартам.

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