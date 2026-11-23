После смерти в зоопарке бегемотихи Фионы, эксперты вспомнили других животных, погибших в зоопарках из-за нелепых случайностей.

Гибель бегемотихи Фионы в зоопарке Цинциннати вызвала волну скорби среди любителей животных по всему миру. Фиона была всеобщей любимицей и скончалась после того, как проглотила шерстяную шапку, которую отбросило в вольер вентилятором, пишет Daily Mail.

О смерти бегемотихи сообщили сотрудники зоопарка в заявлении говорится, что ветеринары сделали все возможное, чтобы спасти самку, однако усилия не увенчались успехом. Этот трагический случай в зоопарке Цинциннати привлек внимание общественности и к другим опасностям, с которыми могут столкнуться животные в своих вольерах.

Статистика свидетельствует о том, что за десятилетия в зоопарках по все му земному шару произошло множество трагических происшествий, в результате которых погибли животные — порой из-за действий людей, а иногда из-за невероятного стечения обстоятельств.

Например, в 2016 году в этом же зоопарке Цинциннати застрелили 17-летнюю западную равнинную гориллу по кличке Харамбе — это случилось после того, как в вольер к животному забрался трехлетний мальчик. Сотрудники зоопарка опасались за жизнь ребенка, когда 180-килограммовое животное потащило его через ров. В результате было принято экстренное решение — застрелить гориллу.

В 2024 году в зоопарке Брайтс в штате Теннесси из-за действий людей погибла антилопа ситатунга — вид, находящийся на грани исчезновения. Животное трагически погибло, проглотив крышку бутылки, которую, как считается, уронил кто-то из посетителей. Позже вскрытие показало, что крышка застряла в дыхательных путях животного.

Похожий инцидент произошел и в зоопарке штата Небраска, когда ветеринары извлекли из желудка аллигатора по кличке Тибодо 70 монет, которые посетители неоднократно бросали в его вольер. Рептилия выжила после операции, однако ветеринары предупредили, что металлические предметы могли легко стать причиной гибели животного.

Ранее в 2026 году в зоопарке Южной Каролины произошла еще одна трагедия: 16-летний жираф по кличке Кико погиб, оказавшись зажатым в гидравлических воротах вольера. Сотрудники пытались освободить животное, но спасти его не удалось.

В 2016 году в зоопарке "Твайкросс"в графстве Лестершир погибли два шимпанзе: температура в их вольерах достигла критической в результате неисправности системы подогрева пола. Согласно официальному заявлению зоопарка, результаты вскрытия 39-летнего Кипа и 32-летней Джолли оказались "неоднозначными". Но источники внутри зоопарка сообщали, что причиной смерти животных стала именно поломка системы отопления.

Еще один громкий случай произошел в 2007 году в зоопарке Сан-Франциско: амурская тигрица по кличке Татьяна выбралась из вольера и напала на трех посетителей, после чего была застрелена. Позже было установлено, что самка выбралась из вольера, поскольку параметры рва и стены не соответствовали стандартам.

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