Під час зйомок третього сезону серіалу "Блакитна планета" вченим вдалося зняти на камеру одного з найнезвичайніших восьминогів у світі.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для величезної кількості видів. Якщо подивитися на нього вночі, може здатися, що в товщі води нічого не відбувається, але насправді тут розгортається справжня "година пік": щоночі глибоководні мешканці піднімаються до поверхні у пошуках їжі, а перед світанком знову спускаються на глибину, пише IFLScience.

У цю глибоководну подорож вирушають трильйони живих істот, зокрема й аргонавти — крихітні восьминоги, розміром не більше за арахіс. За словами вчених, ці тварини не схожі на жодних інших істот на планеті і також відомі як "паперові наутилуси". Назва цілком виправдана, оскільки самки аргонавтів мають раковину, тонку, як папір. Насправді вони — справжні восьминоги, єдині у світі, у яких є мушля.

Аргонавти не можуть пересуватися самостійно, тому подорожують верхи на тваринах Фото: BBC Studios

Ці загадкові істоти стали одними з героїв третього сезону серіалу "Блакитна планета III" (Blue Planet III). Дослідники зазначають, що аргонавти проводять усе своє життя, дрейфуючи у відкритому океані. Ще цікавіше те, що вони не здатні пересуватися на великі відстані, а тому використовують інших тварин як транспорт. Наприклад, аргонавти особливо люблять пересуватися на спинах медуз і сальп — ключових учасників процесу, відомого як добова вертикальна міграція.

За словами старшого куратора відділу морських безхребетних у Дослідницькому інституті музеїв штату Вікторія, доктора Джуліана Фінна, щоденна вертикальна міграція за своєю біомасою є найбільшим щоденним переміщенням живих організмів на планеті.

Аргонавти не можуть пересуватися самостійно, тому подорожують верхи на тваринах Фото: BBC Studios

Зазначимо, що зйомки аргонавтів для серіалу проводив оператор Майкл Бартік, який взяв із собою в експедицію досвідчену дайверку Єву Шпільфогель. Вчені зазначають, що помітити аргонавтів у природному середовищі існування можна лише завдяки їхнім добовим вертикальним міграціям, коли вони піднімаються ближче до поверхні, але навіть у цьому випадку завдання залишається непростим, оскільки ці восьминоги крихітні — не більші за арахіс.

Дослідники зазначають, що назва "аргонавти" з’явилася ще понад 2000 років тому — її ввів Аристотель. Згідно з давнім міфом, самки цих молюсків використовували свої витончені мушлі як крихітні човни, а численні щупальця — як вітрила та весла. Втім, вчені зазначають, що ці відомості не відповідають дійсності.

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