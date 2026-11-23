Во время съемок третьего сезона сериала «Голубая планета» ученым удалось запечатлеть одного из самых необычных осьминогов в мире.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для огромного количества видов. Если посмотреть на него ночью, может показаться, что в толще воды ничего не происходит, но на самом деле здесь разворачивается настоящий "час пик": каждую ночь глубоководные обитатели поднимаются к поверхности в поисках пищи, а перед рассветом вновь уходят на глубину, пишет IFLScience.

В это глубоководное путешествие отправляются триллионы живых существ, в том числе и аргонавты — крошечные, размером не более арахиса, осьминоги. По словам ученых, эти животные не похожи ни на каких других существ на планете и также известны как "бумажные наутилусы". Название вполне оправдано, поскольку самки аргонавтов обладают тонкой, как бумага, раковиной. На самом деле они — настоящие осьминоги, единственные в мире, у которых есть раковина.

Аргонавты не могут передвигаться самостоятельно, а потому путешествуют на другиж животных Фото: BBC Studios

Эти загадочные существа стали одними из героев третьего сезона сериала "Голубая планета III" (Blue Planet III). Исследователи отмечают, что всю свою жизнь аргонавты проводят, дрейфуя в открытом океане. Еще более любопытно то, что они не способны передвигаться на большие расстояния, а потому используют других животных в качестве транспорта. Например, аргонавты особенно любят передвигаться на спинах медуз и сальп — ключевых участников процесса, известного как суточная вертикальная миграция.

По слова старшего куратора отдела морских беспозвоночных в Исследовательском институте музеев штата Виктория, доктора Джулиан Финн, по своей биомассе суточная вертикальная миграция — крупнейшее ежедневное перемещение живых организмов на планете.

Аргонавты не могут передвигаться самостоятельно, а потому путешествуют на другиж животных Фото: BBC Studios

Отметим, что съемки аргонавтов для сериала проводил оператор Майкл Бартик, который взял с собой в экспедицию опытную ныряльщицу Еву Шпильфогель. Ученые отмечают, что заметить аргонавтов в естественной среде обитания можно лишь благодаря их суточным вертикальным миграциям, когда они поднимаются ближе к поверхности, но даже в этом случае задача остается непростой, поскольку эти осьминоги крохотные — не больше арахиса.

Исследователи отмечают, что название "аргонавты" появилось еще более 2000 лет назад — его ввел Аристотель. Согласно древнему мифу, самки этих моллюсков использовали свои изящные раковины как крошечные лодки, а многочисленные щупальца — в качестве парусов и весел. Впрочем, ученые отмечают, что эти сведения не соответствуют действительности.

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