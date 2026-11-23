Глиняна табличка, знайдена в стародавній будівлі поблизу Багдада, розкрила подробиці повсякденної торгівлі в Месопотамії майже 4 000 років тому. На ній зафіксовано угоди, пов'язані з пивом, ячменем та кунжутною олією.

Табличку знайшли археологи з Університету Катанії та Державної ради Іраку з питань старожитностей і культурної спадщини під час розкопок 2026 року в Телль-Мухаммаді, на південній околиці Багдада. Артефакт виявили всередині будівлі, ймовірно, пов'язаної з випічкою хліба та приготуванням їжі, пише Arkeonews.

Документ датується часами правління вавилонського царя Хаммурапі або його наступника Самсу-ілуни. Аннунціата Розітані, філологиня з Університету Мессіни, яка працює в складі археологічної експедиції, виявила згадки про ячмінь, кунжутну олію та різновид пива під назвою "куруннум".

Артефакт виявили всередині будівлі, ймовірно, пов'язаної з випічкою хліба та приготуванням їжі Фото: University of Catania Archaeological Mission / Italian Ministry of Foreign Affairs

Будівля стояла вздовж стародавньої вулиці, що з’єднувала міські ворота зі священною територією. Археологи виявили напівкруглий верстак біля входу, а всередині — печі та круглі споруди.

Приблизно 4 000 років тому Телль-Мухаммад займав важливе положення на східному березі річки Тигр, між Вавилоном та Ешнунною. Обидва міста були великими політичними державами, що змагалися за вплив у Месопотамії.

Телль-Мухаммад був заселений в період значних політичних змін, приблизно між 2000 і 1595 роками до н. е. Саме тоді до влади прийшла Перша династія Вавилону, а Хаммурапі розширював своє королівство.

Напис ідентифікує товари, що були предметом угод, тоді як печі та інші споруди дають підказки щодо діяльності, що здійснювалася на цьому місці Фото: University of Catania Archaeological Mission / Italian Ministry of Foreign Affairs

Під час розкопок також було виявлено стіну з глиняної цегли товщиною приблизно п'ять метрів, монументальний вхід та менші ворота, захищені бастіоном. На зовнішній стороні меншого проходу також було знайдено сліди пожежі.

Головні міські ворота було розкопано у 2022 році. Раніше в ході іракських археологічних досліджень також вивчалися священна зона міста та храмові споруди. З того часу спільний італійсько-іракський проєкт розширив свої дослідження, включивши до них оборонні стіни, будівлі та свідчення повсякденного життя.

Поєднання таблички та виробничої будівлі дає дослідникам два види доказів. Напис ідентифікує товари, що були предметом угод, тоді як печі та інші споруди дають підказки щодо діяльності, що здійснювалася на цьому місці.

Археологи продовжують дослідження знайдених артефактів Фото: University of Catania Archaeological Mission / Italian Ministry of Foreign Affairs

Сезон розкопок 2026 року завершився наприкінці жовтня, але лабораторні дослідження знайдених матеріалів тривають. Подальший аналіз може прояснити, що саме вироблялося в цій будівлі та як її працівники використовували наявне обладнання.

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