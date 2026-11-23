Глиняная табличка, найденная в древнем здании недалеко от Багдада, раскрыла подробности повседневной торговли в Месопотамии почти 4 000 лет назад. На ней зафиксированы сделки, связанные с пивом, ячменем и кунжутным маслом.

Табличку обнаружили археологи из Университета Катании и Государственного совета Ирака по вопросам древностей и культурного наследия в ходе раскопок 2026 года в Телль-Мухаммаде, на южной окраине Багдада. Артефакт обнаружили внутри здания, вероятно, связанного с выпечкой хлеба и приготовлением пищи, пишет Arkeonews.

Документ датируется временем правления вавилонского царя Хаммурапи или его преемника Самсу-илуны. Аннунциата Розитани, филолог из Университета Мессины, работающая в составе археологической экспедиции, обнаружила упоминания о ячмене, кунжутном масле и разновидности пива под названием "куруннум".

Артефакт обнаружили внутри здания, вероятно, связанного с выпечкой хлеба и приготовлением пищи Фото: University of Catania Archaeological Mission / Italian Ministry of Foreign Affairs

Здание стояло вдоль древней улицы, соединявшей городские ворота со священной территорией. Археологи обнаружили полукруглый верстак у входа, а внутри — печи и круглые сооружения.

Примерно 4 000 лет назад Телль-Мухаммад занимал важное положение на восточном берегу реки Тигр, между Вавилоном и Эшнунной. Оба города были крупными политическими державами, соперничавшими за влияние в Месопотамии.

Телль-Мухаммад был заселён в период значительных политических перемен, примерно между 2000 и 1595 годами до н. э. Именно тогда к власти пришла Первая династия Вавилона, а Хаммурапи расширял своё королевство.

Надпись позволяет идентифицировать товары, которые были предметом сделок, тогда как печи и другие сооружения дают подсказки о деятельности, которая велась в этом месте Фото: University of Catania Archaeological Mission / Italian Ministry of Foreign Affairs

В ходе раскопок также была обнаружена стена из глиняного кирпича толщиной примерно пять метров, монументальный вход и более мелкие ворота, защищённые бастионом. На внешней стороне меньшего прохода также были обнаружены следы пожара.

Главные городские ворота были раскопаны в 2022 году. Ранее в ходе иракских археологических исследований также изучались священная зона города и храмовые сооружения. С тех пор совместный итальянско-иракский проект расширил свои исследования, включив в них оборонительные стены, здания и свидетельства повседневной жизни.

Сочетание таблички и производственного здания дает исследователям два вида доказательств. Надпись позволяет идентифицировать товары, которые были предметом сделок, тогда как печи и другие сооружения дают подсказки о деятельности, которая велась в этом месте.

Археологи продолжают изучать найденные артефакты Фото: University of Catania Archaeological Mission / Italian Ministry of Foreign Affairs

Раскопочный сезон 2026 года завершился в конце октября, но лабораторные исследования найденных материалов продолжаются. Дальнейший анализ может прояснить, что именно производилось в этом здании и как его работники использовали имеющееся оборудование.

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