Археологи обнаружили часть моста возрастом 3 800 лет, который пересекал большой канал на юге Ирака. Это сооружение, построенное из обожженного кирпича и связанное с вавилонским царем, дает новые свидетельства о жизни в Древней Месопотамии.

Об открытии сообщил Государственный совет Ирака по вопросам древностей и культурного наследия, пишет Arkeonews.

Французская экспедиция под руководством Региса Валле, работающая совместно с иракскими специалистами, проводит раскопки моста в Ларсе, также известном как Телль-эс-Сенкерех, в провинции Дхи-Кар. Остатки сооружения находятся над Большим каналом в восточной части древнего города, недалеко от его зиккурата.

Команда назвала сооружение B69. Большой канал имел ширину около 22 метров и протекал через центр города, поэтому мост через него, вероятно, соединял районы на обоих берегах. На кирпиче с надписью, найденном в верхней части восточной опоры моста, высечено имя царя Син-иддинама.

Он правил Ларсой с 1849 по 1843 год до н. э. и был сыном царя Нур-Адада. Во время своего правления он поддерживал строительство храмов, городских стен и каналов, а также военные походы. Сохранившаяся царская надпись свидетельствует о его работе по восстановлению канала, соединяющегося с Тигром.

Остатки сооружения находятся над Большим каналом в восточной части древнего города Фото: Iraq’s State Board of Antiquities and Heritage

Кирпич с надписью связывает по крайней мере один этап строительства или ремонта моста с правлением Сина-иддинама. Однако археологи установили, что сооружение не было возведено за один раз. Учёные обнаружили следы нескольких этапов строительства и реконструкции, что свидетельствует о том, что мост модифицировали по мере изменения потребностей города.

Французские археологи обнаружили остатки моста в ходе обследований в 2019 году. В 2021 году они приступили к раскопкам опор в рамках более широкого исследования каналов Ларсы и связанных с ними сооружений.

В начале второго тысячелетия до н. э. Ларса была важным политическим и экономическим центром на юге Месопотамии. Поселение занимало площадь около 200 гектаров и было связано с соседними сельскохозяйственными угодьями и другими общинами разветвлённой сетью каналов. Эти водные пути обеспечивали водой сельское хозяйство, а также служили маршрутами для транспорта и торговли.

Полевые работы возобновились в 2019 году и позволили исследователям составить карту линии городских стен, протянувшихся примерно на 5,4 километра, а также сотен каналов внутри и за пределами поселения.

Команда также зафиксировала водоемы и портовую зону вблизи южной окраины города. В совокупности эти объекты демонстрируют, насколько тесно градостроительное планирование Ларсы было связано с движением и регулированием воды.

Мост является частью более широкого франко-иракского археологического проекта. В ходе предыдущих раскопок исследовались участки городских стен, крупные общественные здания и резиденции элиты. Иракская служба охраны культурного наследия также сообщила о работах возле городских ворот и здания, которое, как считается, принадлежало важному политическому или религиозному деятелю.

Команда также зафиксировала водоемы и портовую зону вблизи южной окраины города Фото: Iraq’s State Board of Antiquities and Heritage

Рядом с храмом Эбаббар, посвящённым богу Солнца Шамашу, археологи исследуют комплекс площадью около 7 250 квадратных метров. Возможно, это был Гипар — храмовый комплекс, связанный с жрицами Шамаша, хотя исследователи пока не подтвердили эту идентификацию.

В другом месте раскопки выявили обширную резиденцию с архивными табличками, связанными с Этеллумом — высокопоставленным чиновником. Эти документы и здания могут помочь исследователям понять, как в Ларсе были связаны между собой политическое управление, религиозные институты и повседневная городская жизнь.

На сегодняшний день раскопана примерно половина моста B69. Работы на оставшемся участке могут пролить свет на его полную конструкцию, а также на последовательность строительства и ремонтов. Эти находки также дополняют общую картину того, как древние месопотамские города полагались на каналы не только для выращивания продовольствия, но и для соединения районов и поддержания экономической жизни.

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