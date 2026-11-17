Археологи виявили частину мосту віком 3 800 років, що пролягав через великий канал на півдні Іраку. Ця споруда, збудована з обпаленої цегли та пов'язана з вавилонським царем, надає нові свідчення про життя в Стародавній Месопотамії.

Про відкриття повідомила Державна рада Іраку з питань старожитностей та культурної спадщини, пише Arkeonews.

Французька експедиція під керівництвом Регіса Валле, яка працює разом з іракськими фахівцями, проводить розкопки мосту в Ларсі, також відомому як Телль-ес-Сенкерех, у провінції Дхі-Кар. Залишки споруди знаходяться над Великим каналом у східній частині стародавнього міста, неподалік від його зіккурата.

Команда назвала споруду B69. Великий канал мав ширину близько 22 метрів і пролягав через центр міста, тож міст через нього, ймовірно, з'єднував райони на обох берегах. На цеглі з написом, знайденій у верхній частині східної опори мосту, викарбувано ім'я царя Сін-іддінама.

Він правив Ларсою з 1849 по 1843 рік до н. е. і був сином царя Нур-Адада. Під час свого правління він підтримував будівництво храмів, міських стін і каналів, а також військові походи. Збережений царський напис свідчить про його роботу з відновлення каналу, пов'язаного з Тигром.

Залишки споруди знаходяться над Великим каналом у східній частині стародавнього міста Фото: Iraq’s State Board of Antiquities and Heritage

Цегла з написом пов'язує принаймні один етап будівництва або ремонту мосту з правлінням Сін-іддінама. Однак археологи встановили, що споруда не була зведена одночасно. Вчені виявили сліди кількох етапів будівництва та реконструкції, що свідчить про те, що міст модифікували у міру зміни потреб міста.

Французькі археологи виявили залишки мосту під час обстежень у 2019 році. У 2021 році вони розпочали розкопки опор у рамках більш широкого дослідження каналів Ларси та пов'язаних з ними споруд.

На початку другого тисячоліття до н. е. Ларса була важливим політичним та економічним центром на півдні Месопотамії. Поселення займало площу близько 200 гектарів і було пов'язане з сусідніми сільськогосподарськими угіддями та іншими громадами розгалуженою мережею каналів. Ці водні шляхи постачали воду для сільського господарства, а також слугували маршрутами для транспорту та торгівлі.

Польові роботи відновилися у 2019 році й дозволили дослідникам скласти карту лінії міських стін, що простягалася приблизно на 5,4 кілометра, а також сотень каналів усередині та за межами поселення.

Команда також зафіксувала водойми та портову зону поблизу південного краю міста. У сукупності ці об'єкти демонструють, наскільки тісно містобудівне планування Ларси було пов'язане з рухом та регулюванням води.

Міст є частиною ширшого французько-іракського археологічного проєкту. Під час попередніх розкопок досліджувалися ділянки міських стін, великі громадські будівлі та резиденції еліти. Іракська служба охорони культурної спадщини також повідомила про роботи біля міських воріт та будівлі, яка, як вважається, належала важливій політичній або релігійній постаті.

Команда також зафіксувала водойми та портову зону поблизу південного краю міста Фото: Iraq’s State Board of Antiquities and Heritage

Поблизу храму Ебаббар, присвяченого богу Сонця Шамашу, археологи досліджують комплекс площею близько 7 250 квадратних метрів. Можливо, це був Гіпар — храмовий комплекс, пов'язаний із жрицями Шамаша, хоча дослідники ще не підтвердили цю ідентифікацію.

В іншому місці розкопки виявили велику резиденцію з архівними табличками, пов’язаними з Етеллумом — високопоставленим чиновником. Ці документи та будівлі можуть допомогти дослідникам зрозуміти, як у Ларсі були пов'язані між собою політичне управління, релігійні інституції та повсякденне міське життя.

На сьогодні розкопано приблизно половину мосту B69. Роботи на решті ділянки можуть прояснити його повну конструкцію та послідовність будівництва й ремонтів. Ці знахідки також доповнюють загальну картину того, як стародавні месопотамські міста покладалися на канали не лише для вирощування продовольства, а й для з'єднання районів та підтримки економічного життя.

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