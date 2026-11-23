Підбито підсумки конкурсу "Метеорологічний фотограф року — 2026" — серед переможців — вражаючий знімок моря в тумані, ідеально сформованої веселки та ефектних спалахів блискавок.

Переможцем конкурсу "Метеорологічний фотограф року — 2026" став знімок, на якому перші промені світанку освітлюють море туману, що "стікає" по крутих скелях на острові Майорка, Іспанія. Автор знімка Франсіско Байлон Родрігес зафіксував цей пейзаж зі сторожової вежі Альберкуц, спрямувавши камеру в бік півострова Форментор, пише Live Science.

За словами дослідників, цей знімок став можливим завдяки кільком дням високого атмосферного тиску в поєднанні з вологими ночами, які й створили ідеальні умови для того, щоб туман огорнув весь ландшафт.

17 листопада робота під назвою "Mares de Niebla" ("Море туману") була визнана абсолютним переможцем конкурсу, організованого Королівським метеорологічним товариством. Загалом на конкурс надійшло понад 5500 заявок від фотографів з усього світу.

Друге місце посів знімок фотографа Вейлу Ченя, на якому видно, як золотисте світло осяює міст Гонконг — Чжухай — Макао, що простягається на 55 кілометрів через гирло Перлової річки на півдні Китаю. Знімок отримав назву "Світанок і ранкове сяйво".

Фотографія отримала назву "Світанок і ранкове сяйво" Фото: Weilu Chen

Третє місце посіла фотографія Лори Хедієн під назвою "Суперячейка над піщаними пагорбами Небраски". На знімку видно, як яскравий спалах блискавки освітлює горизонтальну хмару під час грози. Зазначимо, що такі хмари називаються "аркус" (хмари у формі валу або полиці).

Знімок отримав назву "Суперклітинка над піщаними пагорбами Небраски" Фото: Laura Hedien

Фотограф Махмудул Хасан посів перше місце в категорії "Приз глядацьких симпатій" за фотографію горбистих чайних плантацій у Лонгкоку (В’єтнам), що проглядають крізь шари туману. Знімок отримав назву "Туманний світанок над чайними пагорбами Лонгкока".

Фотографія отримала назву "Туманний світанок над чайними пагорбами Лонгкок" Фото: Mahmudul Hasa

Зазначимо, що конкурс "Метеорологічний фотограф року — 2026" має на меті зафіксувати швидкоплинні явища, створені природою.

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