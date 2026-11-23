Подведены итоги конкурса «Метеорологический фотограф года — 2026» — среди победителей впечатляющий снимок моря тумана, идеально сформированной радуги и эффектные вспышки молний.

Победителем конкурса Метеорологический фотограф года — 2026" стал снимок, на котором первые лучи рассвета освещают море тумана, которое "стекает" по крутым скалам на острове Майорка, Испания. Автор снимка Франсиско Байлон Родригес запечатлел этот пейзаж со сторожевой башни Альберкуц, направив камеру в сторону полуострова Форментор, пишет Live Science.

По словам исследователей, снимок стал возможным благодаря нескольким дням высокого атмосферного давления в сочетании с влажными ночами, которые и создали идеальные условия для того, чтобы туман окутал весь ландшафт.

17 ноября работа под названием "Mares de Niebla" ("Моря тумана") была признана абсолютным победителем конкурса, организованного Королевским метеорологическим обществом. Всего на конкурс поступило более 5500 заявок от фотографов со всего мира.

Второе место получил снимок фотографа Вэйлу Чэня, на котором видно, как золотистый свет озаряет мост Гонконг — Чжухай — Макао, протянувшийся на 55 километров через устье Жемчужной реки на юге Китая. Снимок получил название "Рассвет и утреннее сияние".

Снимок получил название "Рассвет и утреннее сияние" Фото: Weilu Chen

Третье место получил снимок фотографа Лоры Хедиен под названием "Суперячейка над песчаными холмами Небраски". Кадр показывает, как яркая вспышка молнии освещает горизонтальное облако во время грозы. Отметим, что такие облака называются "аркус" (облака в форме вала или полки).

Снимок получил название "Суперячейка над песчаными холмами Небраски" Фото: Laura Hedien

Фотограф Махмудул Хасан занял первое место в категории "Приз зрительских симпатий" с фотографией холмистых чайных плантаций в Лонгкоке (Вьетнам), проступающих сквозь слои тумана. Снимок получил название "Туманный рассвет над чайными холмами Лонгкок".

Снимок получил название "Туманный рассвет над чайными холмами Лонгкок" Фото: Mahmudul Hasa

Отметим, что конкурс "Метеорологический фотограф года — 2026" призван запечатлеть мимолетные явления, созданные природой.

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