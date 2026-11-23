У Молдові археологи виявили середньовічний срібний скарб, що містив прикраси та аксесуари для одягу з незвичайними особливостями. Серед знахідок були ґудзики, які видавали звуки під час носіння, та рідкісна пряжка для ременя, прикрашена двома зміїними головами.

Колекція, що налічує приблизно 36 предметів, була виявлена поблизу села Ордашеї. Під час дослідження знахідок вчені датували скарб кінцем XVI — початком XVII століття, пише Arkeonews.

Серед найнезвичайніших знахідок було сім великих кулястих срібних ґудзиків. Їхній діаметр становив близько 2,5 сантиметра, і вони складалися з двох порожнистих половинок, що містили невеликі металеві вставки. Ці ґудзики видавали легкий дзвінкий звук при руху.

Дослідники вважають, що їх використовували насамперед для застібання та прикрашання одягу, а не як самостійні дзвіночки. Вони також могли бути своєрідним оберегом, який своїм звуком мав відлякувати нечисть.

Серед найнезвичайніших знахідок було сім великих кулястих срібних ґудзиків Фото: Revista Arheologică

Подібні аксесуари знаходили в похованнях жінок та дітей. Схожі срібні ґудзики також було виявлено в Онешті, Мусайту та Дезгінгєа в Молдові. Колекція з Ордашеї містила ще 21 менших ґудзиків, що дозволяє припустити, що ці предмети, ймовірно, належали до вишуканого комплекту одягу.

Ще однією незвичайною знахідкою стала срібна пряжка для пояса розміром 3,9 сантиметра та вагою трохи більше 22 грамів. Її S-подібне тіло закінчувалося двома стилізованими зміїними головами.

Подібні застібки використовувалися по всій Східній Європі в пізньосередньовічний період. Деякі дослідники пов'язують їх із церемоніальними мечовими ременями, які носили військові та аристократи в XVI–XVIII століттях.

Скарб також містив три срібні сережки. Дві з них мали витончену філігрань та грануляцію, а третя — невеликі підвісні прикраси. Ще одна порожниста прикраса, ймовірно підвіска до намиста, мала витончені підвісні елементи.

Ще однією незвичайною знахідкою стала срібна пряжка для пояса Фото: Revista Arheologică

Рентгенофлуоресцентний аналіз, проведений в Інституті прикладної фізики Молдовського державного університету, виявив відмінності у складі металів. Сережки містили приблизно 90–92 відсотки срібла, тоді як інші прикраси мали вищу частку міді та олова.

Скарб виявили на плато між Ордешеєм та Проданешті, звідки відкривається вид на річку Раут. Цю місцевість оточували вісім курганів, походження яких сягає ранньої бронзової доби.

Під час розкопок одного кургану було виявлено 19 поховань різних періодів, зокрема могили, пов'язані з ямною культурою та сарматами. Дослідження 2025 року також виявили прямокутний рів, який, на думку археологів, міг бути пов'язаний із сарматськими обрядами вшанування померлих.

В результаті сільськогосподарських робіт предмети були розкидані по території розміром приблизно 15 на 15 метрів. Археологи використовували металошукачі та провели розкопки на глибині до 80 сантиметрів, але не виявили жодної похоронної ями, яку можна було б ідентифікувати.

До скарбу також входили срібні сережки Фото: Revista Arheologică

Два фрагменти кераміки, виявлені неподалік, можуть дати підказку. Вони були частиною посудини, в якій колись могли зберігатися цінності. Інші середньовічні скарби в Молдові було знайдено саме таким чином, хоча докази з Ордашея залишаються непереконливими.

Ця знахідка дає рідкісну можливість зазирнути у світ середньовічного одягу, прикрас та металообробки. Незвичайні ґудзики та застібка у формі голови змії також демонструють, як аксесуари могли поєднувати практичне призначення з декоративним і, можливо, захисним значенням.

Інші новини науки