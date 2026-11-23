Сокровище, защищавшее от нечисти: в Молдове обнаружили необычные средневековые находки (фото)
В Молдове археологи обнаружили средневековый серебряный клад, в котором находились украшения и аксессуары для одежды с необычными особенностями. Среди находок были пуговицы, издававшие звуки при ношении, и редкая пряжка для ремня, украшенная двумя змеиными головами.
Коллекция, насчитывающая около 36 предметов, была обнаружена недалеко от села Ордашеи. В ходе исследования находок ученые датировали клад концом XVI — началом XVII века, пишет Arkeonews.
Среди самых необычных находок было семь крупных шарообразных серебряных пуговиц. Их диаметр составлял около 2,5 сантиметра, и они состояли из двух полых половинок, содержавших небольшие металлические вставки. Эти пуговицы издавали лёгкий звонкий звук при движении.
Исследователи полагают, что их использовали в первую очередь для застегивания и украшения одежды, а не в качестве самостоятельных колокольчиков. Они также могли служить своеобразным оберегом, который своим звуком должен был отпугивать нечисть.
Подобные аксессуары находили в захоронениях женщин и детей. Похожие серебряные пуговицы также были обнаружены в Онеште, Мусайте и Дезгингэа в Молдове. Коллекция из Ордашеи содержала ещё 21 пуговицу меньшего размера, что позволяет предположить, что эти предметы, вероятно, входили в изысканный комплект одежды.
Еще одной необычной находкой стала серебряная пряжка для пояса размером 3,9 сантиметра и весом чуть более 22 граммов. Ее S-образный корпус заканчивался двумя стилизованными змеиными головами.
Подобные застежки использовались по всей Восточной Европе в позднесредневековый период. Некоторые исследователи связывают их с церемониальными мечевыми ремнями, которые носили военные и аристократы в XVI–XVIII веках.
В кладе также находились три серебряные серьги. Две из них были украшены изящной филигранью и грануляцией, а третья — небольшими подвесными украшениями. Еще одно полые украшение, вероятно, подвеска к ожерелью, имело изящные подвесные элементы.
Рентгенофлуоресцентный анализ, проведенный в Институте прикладной физики Молдавского государственного университета, выявил различия в составе металлов. Серьги содержали примерно 90–92 процента серебра, тогда как в других украшениях доля меди и олова была выше.
Сокровище обнаружили на плато между Ордешеем и Проданешти, откуда открывается вид на реку Раут. Эту местность окружали восемь курганов, происхождение которых восходит к раннему бронзовому веку.
В ходе раскопок одного кургана было обнаружено 19 захоронений разных периодов, в том числе могилы, связанные с ямной культурой и сарматами. Исследования 2025 года также выявили прямоугольный ров, который, по мнению археологов, мог быть связан с сарматскими обрядами почитания умерших.
В результате сельскохозяйственных работ предметы были разбросаны по территории размером примерно 15 на 15 метров. Археологи использовали металлоискатели и провели раскопки на глубине до 80 сантиметров, но не обнаружили ни одной погребальной ямы, которую можно было бы идентифицировать.
Два фрагмента керамики, обнаруженные неподалеку, могут дать подсказку. Они были частью сосуда, в котором когда-то, возможно, хранились ценности. Другие средневековые сокровища в Молдове были найдены именно таким образом, хотя доказательства из Ордашея остаются неубедительными.
Эта находка даёт редкую возможность заглянуть в мир средневековой одежды, украшений и металлообработки. Необычные пуговицы и застежка в форме головы змеи также демонстрируют, как аксессуары могли сочетать практическое назначение с декоративным и, возможно, защитным значением.
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