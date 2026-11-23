В Молдове археологи обнаружили средневековый серебряный клад, в котором находились украшения и аксессуары для одежды с необычными особенностями. Среди находок были пуговицы, издававшие звуки при ношении, и редкая пряжка для ремня, украшенная двумя змеиными головами.

Коллекция, насчитывающая около 36 предметов, была обнаружена недалеко от села Ордашеи. В ходе исследования находок ученые датировали клад концом XVI — началом XVII века, пишет Arkeonews.

Среди самых необычных находок было семь крупных шарообразных серебряных пуговиц. Их диаметр составлял около 2,5 сантиметра, и они состояли из двух полых половинок, содержавших небольшие металлические вставки. Эти пуговицы издавали лёгкий звонкий звук при движении.

Исследователи полагают, что их использовали в первую очередь для застегивания и украшения одежды, а не в качестве самостоятельных колокольчиков. Они также могли служить своеобразным оберегом, который своим звуком должен был отпугивать нечисть.

Среди самых необычных находок было семь крупных шарообразных серебряных пуговиц Фото: Revista Arheologică

Подобные аксессуары находили в захоронениях женщин и детей. Похожие серебряные пуговицы также были обнаружены в Онеште, Мусайте и Дезгингэа в Молдове. Коллекция из Ордашеи содержала ещё 21 пуговицу меньшего размера, что позволяет предположить, что эти предметы, вероятно, входили в изысканный комплект одежды.

Еще одной необычной находкой стала серебряная пряжка для пояса размером 3,9 сантиметра и весом чуть более 22 граммов. Ее S-образный корпус заканчивался двумя стилизованными змеиными головами.

Подобные застежки использовались по всей Восточной Европе в позднесредневековый период. Некоторые исследователи связывают их с церемониальными мечевыми ремнями, которые носили военные и аристократы в XVI–XVIII веках.

В кладе также находились три серебряные серьги. Две из них были украшены изящной филигранью и грануляцией, а третья — небольшими подвесными украшениями. Еще одно полые украшение, вероятно, подвеска к ожерелью, имело изящные подвесные элементы.

Еще одной необычной находкой стала серебряная пряжка для пояса Фото: Revista Arheologică

Рентгенофлуоресцентный анализ, проведенный в Институте прикладной физики Молдавского государственного университета, выявил различия в составе металлов. Серьги содержали примерно 90–92 процента серебра, тогда как в других украшениях доля меди и олова была выше.

Сокровище обнаружили на плато между Ордешеем и Проданешти, откуда открывается вид на реку Раут. Эту местность окружали восемь курганов, происхождение которых восходит к раннему бронзовому веку.

В ходе раскопок одного кургана было обнаружено 19 захоронений разных периодов, в том числе могилы, связанные с ямной культурой и сарматами. Исследования 2025 года также выявили прямоугольный ров, который, по мнению археологов, мог быть связан с сарматскими обрядами почитания умерших.

В результате сельскохозяйственных работ предметы были разбросаны по территории размером примерно 15 на 15 метров. Археологи использовали металлоискатели и провели раскопки на глубине до 80 сантиметров, но не обнаружили ни одной погребальной ямы, которую можно было бы идентифицировать.

В сокровищах также были серебряные серьги Фото: Revista Arheologică

Два фрагмента керамики, обнаруженные неподалеку, могут дать подсказку. Они были частью сосуда, в котором когда-то, возможно, хранились ценности. Другие средневековые сокровища в Молдове были найдены именно таким образом, хотя доказательства из Ордашея остаются неубедительными.

Эта находка даёт редкую возможность заглянуть в мир средневековой одежды, украшений и металлообработки. Необычные пуговицы и застежка в форме головы змеи также демонстрируют, как аксессуары могли сочетать практическое назначение с декоративным и, возможно, защитным значением.

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