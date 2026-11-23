Безіменне буре ведмежа з Аляски стало лауреатом премії "Стрибок віри — 2026" (Yeet of Faith Award).

Час від часу в житті ведмедів настає переломний момент, коли іноді доводиться робити "стрибок віри" — зважитися на відчайдушний крок. Цього літа вчені спостерігали, як у подібній ситуації на Алясці крихітне ведмежа зважилося на цей відчайдушний крок — його нагородили, пише Popular Science.

Під час спостережень дослідники з Національної лісової служби США спостерігали, як цього літа ведмежа бурого ведмедя (*Ursus arctos*), що мешкає біля струмка Анан у національному лісі Тонгасс (південно-східна Аляска), здійснив "стрибок віри". Його мати, ведмедиця на ім’я Джеміні, переходила струмок, і одне з ведмежат сміливо стрибнуло у воду. А ось друге — вагалося. Воно довго стояло на березі, але потім все ж зважилося на стрибок.

Саме за цей рішучий стрибок у воду рейнджери Національного лісу вручили ведмежаті Джеміні премію "Стрибок віри — 2026". До речі, Джеміні — самка, яка цього року була удостоєна звання "мама-вертоліт", оскільки вона проявляла гіперопіку.

За словами вчених, ведмежата навчаються у своєму власному темпі, і завдяки таким чудовим місцям, як Анан, дослідники можуть у режимі реального часу спостерігати за їхнім розвитком.

Зазначимо, що Тонгасс — найбільший національний ліс у США, який займає більшу частину південно-східної Аляски. Цього року співробітники національного лісу Тонгасс заснували премію "Ведмеді Анана" (Anan Bear Awards) — її отримали 39 ведмедів, яких цього літа помітили в центрі спостереження за дикою природою Анана на Алясці.

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