Безымянный бурый медвежонок с Аляски стал обладателем премии "Прыжок веры — 2026" (Yeet of Faith Award).

Время от времени в жизни медведей наступает переломный момент, когда порой приходится совершать "прыжок веры" — решаться на отчаянный шаг. Этим летом ученые наблюдали, как в подобной ситуации на Аляске крохотный медвежонок решился на этот отчаянный шаг — его удостоили награды, пишет Popular Science.

В ходе наблюдений исследователи из Национальной лесной службы США наблюдали, как этим летом медвежонок бурого медведя (*Ursus arctos*), обитающий у ручья Анан в национальном лесу Тонгасс (юго-восточная Аляска), совершил "прыжок веры". Его мать, медведица по имени Джемини, переходила ручей, и один из медвежат смело прыгнул в воду. А вот второй — сомневался. Он долго стоял на берегу, но затем все же решился на прыжок.

Именно за этот решительный прыжок в воду рейнджеры Национального леса вручили медвежонку Джемини премию "Прыжок веры — 2026". К слову, Джемини — самка, которая в этом году была удостоена звания "мама-вертолет", поскольку самка проявляла гиперопеку.

По словам ученых, медвежата учатся в своем собственном темпе, и благодаря таким замечательным местам, как Анан, исследователи могут в режиме реального времени наблюдать за их развитием.

Отметим, что Тонгасс — крупнейший национальный лес в США, который занимает большую часть юго-восточной Аляски. В этом году сотрудники национального леса Тонгасс учредили премию "Медведи Анана" (Anan Bear Awards) — ее получили 39 медведей, замеченных этим летом в центре наблюдения за дикой природой Анан на Аляске.

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