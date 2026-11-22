На подив біологів, таргани виявилися нічними запилювачами рідкісних рослин.

Mabea uleana — це рідкісний вид квіткових рослин, які мають вигляд чагарнику. Ця рослина росте лише в бразильському штаті Амазонас. Виявилося, що таргани, яких часто сприймають лише як шкідників, виконують несподівано корисну функцію: вночі вони запилюють рослини Mabea uleana. Результати дослідження опубліковано в журналі Brazilian Journal of Botany, пише ScienceAlert.

За словами біологів, ніхто й уявити не міг, що в Амазонії можливий такий тип взаємодії між тарганами та рідкісними рослинами, який сприяє їхньому розмноженню. Справа в тому, що основними денними запилювачами вважаються бджоли, а нічними — кажани.

Квіти Mabea uleana розкриваються в сутінках і виділяють велику кількість нектару. З’ясувалося, що саме з настанням темряви одними з найважливіших запилювачів цієї рослини є таргани.

Квіти Mabea uleana розкриваються в сутінках і виділяють велику кількість нектару. З"ясувалося, що саме з настанням темряви одними з найважливіших запилювачів цієї рослини є таргани Фото: ScienceAlert

Вчені хотіли з’ясувати, які саме тварини переносять пилок між чагарниками та наскільки важливе потрапляння пилку з іншої рослини для утворення плодів. Відповідь з’явилася, коли таргани зупинилися, щоб поласувати нектаром.

Висяче суцвіття Mabea uleana досягає 4–6 сантиметрів у довжину. Воно має одну або дві жіночі квітки, з яких згодом можуть розвинутися плоди. Нижче розташовано понад 200 крихітних чоловічих квіток, що виділяють пилок. Щоб дістатися до нектару, таргану доводиться нахиляти голову, через що він раз по раз опиняється повністю вкритим пилком. Коли комахи рухаються по суцвіттю до нектару, вони проходять через жіночі квітки і можуть залишити на них пилок не тільки з цього чагарнику, а й з іншого. Таким чином відбувається перехресне запилення, кажуть вчені.

Під час окремого експерименту вчені нанесли на одні квітки пилок із того самого суцвіття, а на інші — пилок з іншого чагарнику. Третя група квіток залишилася доступною для відвідування комахами. Близько 93% квіток, на які потрапив пилок з іншого чагарнику, утворили плоди, тоді як серед квіток, запилених пилком з того самого суцвіття, цей показник становив лише 15%. Серед квіток, до яких мали доступ комахи, плоди з’явилися приблизно в 73% випадків. Таким чином, для даного виду чагарнику комаха, що приносить пилок з іншої рослини, відіграє дуже важливу роль.

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