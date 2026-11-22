Колишній професор Оксфордського університету заявив, що люди зможуть жити понад 1000 років завдяки штучному інтелекту та проривам у біомедицині.

Нік Бостром стверджує, що штучний інтелект може допомогти людям прожити від 1200 до 1400 років. Колишній професор Оксфордського університету вважає, що безпечний ШІ може призвести до проривів у біомедицині. На думку дослідника, ШІ здатний зупинити старіння та підтримувати фізичний стан людського організму, властивий йому в молодості, протягом усього життя, пише Business Insider.

Багато людей, ймовірно, мріють про вічне життя або хоча б про життя, яке триває щонайменше сто, а то й кілька сотень років. Нік Бостром вважає, що штучний інтелект може в цьому допомогти. Бостром займається питаннями вдосконалення людини та новітніми технологіями.

Колишній професор Оксфордського університету заявив, що колись люди зможуть жити понад 1000 років завдяки тому, що штучний інтелект дозволить здійснити прориви в біомедицині та дослідженнях процесів старіння, які радикально подовжать людське життя. За оцінками вченого, люди, які не старітимуть, могли б жити від 1200 до 1400 років. При цьому Бостром стверджує, що це нижня межа можливостей людського організму.

Заяви Бострома пролунали на тлі дедалі активніших дискусій щодо безпеки ШІ. Багато дослідників закликають уповільнити його розробку, щоб вирішити проблеми узгодження цілей штучного інтелекту та створити надійні механізми контролю ШІ, які гарантуватимуть, що надзвичайно розумний штучний інтелект діятиме в інтересах людства.

Узгодження цілей ШІ — це напрям у розробці штучного інтелекту, який має на меті забезпечити, щоб дії та цілі ШІ збігалися з намірами, цінностями та правилами безпеки людини. Простіше кажучи, дослідники хочуть зробити все необхідне для того, щоб у якийсь момент дуже розумний ШІ не вирішив знищити людство, адже, на його думку, у цьому немає необхідності.

За словами Бострома, зараз розробникам доводиться обирати між швидкістю розробки ШІ та забезпеченням його безпеки. Але якщо приділити більше часу переходу до епохи ШІ, то, можливо, вдасться зробити його безпечнішим.

При цьому Бостром заявив, що важливо знайти баланс між прискореним розвитком ШІ та забезпеченням його безпеки. Він вважає, що додаткові роки досліджень допоможуть знизити ризики, пов’язані зі штучним інтелектом, і зазначив, що зволікання в цій сфері щороку коштує людству мільйони життів.

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