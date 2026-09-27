Вчені планують воскресити вимерлих мамонтів за допомогою ШІ: вже є перші результати (фото)

Дослідники використовують штучний інтелект та технології редагування генів, щоб створити тварину, яка буде максимально схожою на шерстистого мамонта.

Шерстистий мамонт вимер тисячі років тому. Зараз американська компанія Colossal Biosciences намагається відродити цю тварину. Раніше планувалося "воскресити" мамонта до 2028 року, але проект затягується. Тепер вчені покладають надії на штучний інтелект, який допоможе вирішити це завдання до початку 2030-х років, пише New York Post.

Компанія Colossal Biosciences намагається відтворити шерстистого мамонта, використовуючи технології редагування генів та ДНК, отриману з останків мамонта, знайдених у вічній мерзлоті Сибіру.

Варто зазначити, що вчені не можуть отримати точну копію шерстистого мамонта. Тому вони працюють над створенням азіатського слона, пристосованого до холоду, схожого на мамонта, тобто вкритого шерстю та з рисами вимерлого виду.

Раніше компанія прогнозувала, що перші дитинчата мамонтів з’являться в їхніх лабораторіях уже до 2030 року, але тепер терміни відтворення цих тварин змінилися. Генеральний директор Colossal Biosciences Бен Ламм заявив, що перші дитинчата мамонта з’являться на початку 2030-х років.

З’ясувалося, що робота з редагування генів мамонта виявилася складнішою, ніж передбачалося. Вчені вважали, що для перетворення ядра клітини слона на ядро клітини мамонта, з якого потім можна було б отримати ембріон, достатньо відредагувати близько 60 генів. Тепер же з’ясувалося, що потрібно змінити понад 150 генів.

Компанія Colossal Biosciences вже досягла успіху, отримавши групу з 38 шерстистих мишей, створених із використанням генетичного коду мамонта, який відповідає за густу шерсть Фото: тасманский тигр

Штучний інтелект допомагає дослідникам аналізувати генетичну інформацію та виявляти зміни в ДНК, які могли сприяти формуванню у слона рис мамонта. Компанія Colossal Biosciences вже досягла успіху, отримавши групу з 38 шерстистих мишей, створених із використанням генетичного коду мамонта, що відповідає за густу шерсть.

Поки що немає жодних гарантій, що вченим вдасться відродити вимерлого мамонта. У разі успіху може з’явитися слон, наділений певними характеристиками шерстистого мамонта. Питання про те, чи зможуть такі тварини вижити в сприятливому середовищі існування, поки що залишається відкритим.

Компанія Colossal Biosciences використовує штучний інтелект та технологію редагування генів CRISPR у всіх своїх проєктах, зокрема у спробах відродження таких вимерлих видів, як нелітаючий птах додо, тасманійський вовк та нелітаючий птах моа.

Інші новини науки