Бывший профессор Оксфордского университета заявил, что люди смогут жить более 1000 лет благодаря искусственному интеллекту и прорывам в биомедицине.

Ник Бостром утверждает, что искусственный интеллект может помочь людям прожить от 1200 до 1400 лет. Бывший профессор Оксфордского университета считает, что безопасный ИИ может привести к прорывам в биомедицине. По мнению исследователя, ИИ способен остановить старение и поддерживать физическое состояние организма человека, которое присуще ему в молодости, на протяжении всей жизни, пишет Business Insider.

Многие люди, вероятно, мечтают о вечной жизни или хотя бы о жизни, которая длится как минимум сотню, а то и несколько сотен лет. Ник Бостром считает, что ИИ может в этом помочь.Бостром занимается вопросами совершенствования человека и новейшими технологиями.

Бывший профессор Оксфордского университета заявил, что однажды люди смогут жить более 1000 лет благодаря тому, что искусственный интеллект позволит совершить прорывы в биомедицине и исследованиях процессов старения, которые радикально продлят человеческую жизнь. По оценкам ученого, люди, которые не будут стареть, могли бы жить от 1200 до 1400 лет. При этом Бостром утверждает, что это нижний предел возможностей человеческого организма.

Заявления Бострома прозвучали на фоне растущих дискуссий о безопасности ИИ. Многие исследователи призывают замедлить его разработку, чтобы решить проблемы согласования целей искусственного интеллекта и создать надежные механизмы контроля ИИ, которые будут гарантировать, что очень умный искусственный интеллект будет действовать в интересах человечества.

Согласование целей ИИ — это направление в разработке искусственного интеллекта, которое стремится сделать так, чтобы действия и цели ИИ совпадали с намерениями, ценностями и правилами безопасности человека. Проще говорят, исследователи хотят сделать все необходимое для того, чтобы в какой-то момент очень умный ИИ не решил уничтожить человечество, ведь в нем нет необходимости, по его мнению.

По словам Бострома, сейчас разработчикам приходится выбирать между скоростью разработки ИИ и обеспечением его безопасности. Но если уделить больше времени переходу к эпохе ИИ, то, возможно, удастся сделать его более безопасным.

При этом Бостром заявил, что важно найти баланс между ускоренным развитием ИИ и обеспечением его безопасности. Он считает, что дополнительные годы исследований помогут снизить риски, связанные с искусственным интеллектом, и отметил, что промедление в этой области ежегодно обходится человечеству в миллионы жизней.

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