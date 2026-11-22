К удивлению биологов, тараканы оказались ночными опылителями редких растений.

Mabea uleana — это редкий вид цветковых растений, которые представляют собой кустарник. Это растение растет только в бразильском штате Амазонас. Оказалось, что тараканы, которых часто воспринимают только как вредителей, выполняют неожиданно полезную функцию: ночью они опыляют растения Mabea uleana. Результаты исследования опубликованы в журнале Brazilian Journal of Botany, пишет ScienceAlert.

По словам биологов, никто и предположить не мог, что в Амазонии возможен такой тип взаимодействия между тараканами и редкими растениями, который способствует их размножению. Дело в том, что основными дневными опылителями считаются пчелы, а ночными – летучие мыши.

Цветы Mabea uleana раскрываются в сумерках и выделяют большое количество нектара. Выяснилось, что именно с наступлением темноты одними из важнейших опылителей этого растения выступают тараканы.

Цветы Mabea uleana раскрываются в сумерках и выделяют большое количество нектара. Выяснилось, что именно с наступлением темноты одними из важнейших опылителей этого растения выступают тараканы Фото: ScienceAlert

Ученые хотели выяснить, какие именно животные переносят пыльцу между кустарниками и насколько важно попадание пыльцы с другого растения для образования плодов. Ответ нашелся, когда тараканы остановились, чтобы полакомиться нектаром.

Свисающее соцветие Mabea uleana достигает 4–6 сантиметров в длину. Оно имеет один или два женских цветка, из которых впоследствии могут развиться плоды. Ниже находится более 200 крошечных мужских цветков, выделяющих пыльцу. Чтобы добраться до нектара, таракану приходится наклонять голову, из-за чего он снова и снова оказывается весь покрыт пыльцой. Когда насекомые двигаются по соцветию к нектару, они проходят через женские цветки и могут оставить на них пыльцу, не только с этого кустарника, но и с другого. Таким образом происходит перекрестное опыление, говорят ученые.

В ходе отдельного эксперимента ученые нанесли на одни цветки пыльцу из того же соцветия, а на другие — пыльцу с другого кустарника. Третья группа цветков осталась доступной для посещения насекомыми. Около 93% цветков, на которые попала пыльца с другого кустарника, образовали плоды, тогда как среди цветков, опыленных пыльцой из того же соцветия, этот показатель составил лишь 15%. Среди цветков, к которым имели доступ насекомые, плоды появились примерно в 73% случаев. Таким образом, для данного вида кустарника насекомое, приносящее пыльцу с другого растения, играет очень важную роль.

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