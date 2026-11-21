Науковці з Німеччини з'ясували, що під час приховування інформації в людей змінюється поведінка очей. Зокрема, зіниці розширюються, частота моргання зменшується, а погляд стає більш тривалим.

Дослідники з Ульмського університету провели експеримент за участю 37 дорослих людей. Щоб зафіксувати реакції учасників, вони використовували мобільні окуляри з технологією відстеження погляду. Пристрій безперервно вимірював розмір зіниць, частоту моргання та рухи очей, повідомляє Unilad.

Під час експерименту добровольці грали в гру з так званим менталістом, який намагався визначити таємно обрану ними карту. Учасникам пропонували три варіанти поведінки: чесно назвати свою картку, приховати інформацію або переконати співрозмовника, що вони вибрали іншу.

Результати показали, що поведінка очей змінювалася залежно від того, чи говорила людина правду, чи намагалася обдурити співрозмовника.

Дослідники зафіксували кілька характерних змін у поведінці учасників, які приховували інформацію.

Перша ознака — розширення зіниць. Коли люди впізнавали свою картку та намагалися приховати цю інформацію, їхні зіниці ставали більшими. На думку науковців, це може бути пов'язано з додатковим розумовим навантаженням, необхідним для контролю відповідей.

Друга ознака — рідше моргання. Учасники, які намагалися обманути співрозмовника, моргали рідше. Дослідники припускають, що це може пояснюватися концентрацією уваги та спробами контролювати власні реакції.

Третя ознака — триваліший погляд. Люди, які приховували правду, загалом робили менше фіксацій погляду, але кожна з них тривала довше. Особливо помітними ці зміни були тоді, коли учасники дивилися безпосередньо на людину, яка їх розпитувала, а не на картки.

Науковці пояснили, що такі результати можуть свідчити про зв'язок між обманом і додатковими когнітивними зусиллями.

"Разом ці висновки свідчать про те, що показники руху очей можуть ефективно виявляти приховану інформацію навіть в умовах соціальної взаємодії", — зазначили автори дослідження.

Ще однією відмінністю став час, необхідний учасникам для відповіді.

Люди, які говорили правду, зазвичай відповідали трохи більше ніж за одну секунду. Натомість ті, хто намагався обдурити співрозмовника, витрачали на відповідь приблизно дві секунди.

Водночас дослідники з'ясували, що брехню у відповідь на прості запитання "так" або "ні" складніше розпізнати лише за рухами очей. Проте навіть у таких випадках учасникам, які приховували правду, було потрібно більше часу для відповіді.

Попри отримані результати, науковці наголошують, що технологію поки не можна вважати повноцінним детектором брехні.

Експеримент проводили в лабораторних умовах, а його учасники перебували в ситуації з низьким рівнем відповідальності. Тому необхідні додаткові дослідження, щоб перевірити, чи працюватиме цей метод у реальних обставинах.

У майбутньому технологію відстеження очей потенційно можна буде використовувати під час поліцейських допитів, перевірок безпеки та інших ситуацій, коли потрібно встановити, чи приховує людина важливу інформацію.

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