Учёные из Германии выяснили, что при сокрытии информации у людей меняется поведение глаз. В частности, зрачки расширяются, частота морганий уменьшается, а взгляд становится более продолжительным.

Исследователи из Ульмского университета провели эксперимент с участием 37 взрослых людей. Чтобы зафиксировать реакции участников, они использовали мобильные очки с технологией отслеживания взгляда. Устройство непрерывно измеряло размер зрачков, частоту морганий и движения глаз, сообщает Unilad.

В ходе эксперимента добровольцы играли в игру с так называемым менталистом, который пытался определить тайно выбранную ими карту. Участникам предлагали три варианта поведения: честно назвать свою карту, скрыть информацию или убедить собеседника, что они выбрали другую.

Результаты показали, что поведение глаз менялось в зависимости от того, говорил ли человек правду или пытался обмануть собеседника.

Исследователи зафиксировали несколько характерных изменений в поведении участников, которые скрывали информацию.

Первый признак — расширение зрачков. Когда люди узнавали свою карточку и пытались скрыть эту информацию, их зрачки становились больше. По мнению ученых, это может быть связано с дополнительной умственной нагрузкой, необходимой для контроля ответов.

Второй признак — более редкое моргание. Участники, которые пытались обмануть собеседника, моргали реже. Исследователи предполагают, что это может объясняться концентрацией внимания и попытками контролировать собственные реакции.

Третий признак — более длительный взгляд. Люди, которые скрывали правду, в целом делали меньше фиксаций взгляда, но каждая из них длилась дольше. Особенно заметны эти изменения были тогда, когда участники смотрели непосредственно на человека, который их расспрашивал, а не на карточки.

Учёные пояснили, что такие результаты могут свидетельствовать о связи между обманом и дополнительными когнитивными усилиями.

"В совокупности эти выводы свидетельствуют о том, что показатели движения глаз могут эффективно выявлять скрытую информацию даже в условиях социального взаимодействия", — отметили авторы исследования.

Еще одним отличием стало время, необходимое участникам для ответа.

Люди, которые говорили правду, обычно отвечали чуть больше, чем за одну секунду. А те, кто пытался обмануть собеседника, тратили на ответ примерно две секунды.

В то же время исследователи выяснили, что ложь в ответе на простые вопросы, требующие ответа "да" или "нет", сложнее распознать, ориентируясь только на движения глаз. Однако даже в таких случаях участникам, скрывавшим правду, требовалось больше времени на ответ.

Несмотря на полученные результаты, ученые отмечают, что эту технологию пока нельзя считать полноценным детектором лжи.

Эксперимент проводился в лабораторных условиях, а его участники находились в ситуации с низким уровнем ответственности. Поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы проверить, будет ли этот метод работать в реальных условиях.

В будущем технологию отслеживания взгляда потенциально можно будет использовать во время полицейских допросов, проверок безопасности и в других ситуациях, когда необходимо установить, скрывает ли человек важную информацию.

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