На сході Англії археологи виявили незвичайну англосаксонську могилу, де людське тіло збереглося у вигляді відбитка в піску, а не у вигляді кісток. У похованні було знайдено кілька особистих речей, а сліди під ним свідчили про те, що там може бути прихована ще одна могила.

Знахідка була зроблена в Саттон-Ху під час розкопок на "Гарден-Філд" — кладовищі, яке досліджували команда "Time Team" та організація "National Trust", пише Arkeonews.

Замість скелета археологи знайшли те, що фахівці називають "піщаним тілом". У Саттон-Ху кислий ґрунт, який поступово розчиняє людські кістки. Однак за певних умов навколишній пісок зберігає форму похованої людини, утворюючи затверділий відбиток.

Подібні останки були виявлені під час попередніх розкопок у 1980-х роках. Хоча вони свідчать про поховання в минулому, досліджувати їх складно, оскільки значна частина скелету зникла.

У нещодавно виявленій могилі археологи знайшли брошку, ніж, пінцет та намистини. Ці предмети можуть допомогти дослідникам зрозуміти англосаксонський одяг та похоронні звичаї, хоча вони не дають змоги встановити особу померлого.

Ще однією цікавою деталлю стала можливість існування другого поховання безпосередньо під першим. Щоб підтвердити наявність ще однієї могили та з'ясувати, чи були ці два поховання пов'язані між собою, знадобляться подальші розкопки.

Знахідка була зроблена в Саттон-Ху під час розкопок на "Гарден-Філд" Фото: GEOGRAPH

Саттон-Ху найвідоміший завдяки корабельному похованню, виявленому в 1939 році археологом Базілом Брауном. У судні довжиною 27 метрів було знайдено зброю, золоті прикраси, срібні вироби та інші цінні предмети.

Цю могилу часто пов'язують із Редвальдом, королем Східної Англії VII століття, хоча особистість похованого в ній залишається невизначеною.

Однак Саттон-Ху — це не лише королівські кургани. "Гарден-Філд" надає свідчення про англосаксонське кладовище та більш ранню людську діяльність, допомагаючи дослідникам вивчати громади, поховання яких були менш пишними.

Ці могили мають велике значення, оскільки королівські пам'ятники становлять лише невелику частину ранньосередньовічного суспільства. Дослідження інших місць поховання дає археологам ширше уявлення про те, як жили та як ховали людей.

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