На востоке Англии археологи обнаружили необычную англосаксонскую могилу, в которой человеческое тело сохранилось в виде отпечатка на песке, а не в виде костей. В захоронении было найдено несколько личных вещей, а следы под ним свидетельствовали о том, что там может быть скрыта ещё одна могила.

Находка была сделана в Саттон-Ху во время раскопок на "Гарден-Филд" — кладбище, которое исследовали команда "Time Team" и организация "National Trust", пишет Arkeonews.

Вместо скелета археологи обнаружили то, что специалисты называют "песчаным телом". В Саттон-Ху кислая почва, которая постепенно растворяет человеческие кости. Однако при определенных условиях окружающий песок сохраняет форму похороненного человека, образуя затвердевший отпечаток.

Подобные останки были обнаружены в ходе предыдущих раскопок в 1980-х годах. Хотя они свидетельствуют о захоронениях в прошлом, исследовать их сложно, поскольку значительная часть скелета исчезла.

В недавно обнаруженной могиле археологи нашли брошь, нож, пинцет и бусины. Эти предметы могут помочь исследователям понять особенности одежды и погребальных обычаев англосаксов, хотя они не позволяют установить личность умершего.

Еще одной интересной деталью стала возможность существования второго захоронения непосредственно под первым. Чтобы подтвердить наличие еще одной могилы и выяснить, были ли эти два захоронения связаны между собой, потребуются дальнейшие раскопки.

Находка была сделана в Саттон-Ху во время раскопок на "Гарден-Филд" Фото: GEOGRAPH

Саттон-Ху наиболее известен благодаря корабельному захоронению, обнаруженному в 1939 году археологом Базилом Брауном. В судне длиной 27 метров были найдены оружие, золотые украшения, серебряные изделия и другие ценные предметы.

Эту могилу часто связывают с Редвальдом, королём Восточной Англии VII века, хотя личность похороненного в ней человека остаётся неизвестной.

Однако Саттон-Ху — это не только королевские курганы. "Гарден-Филд" свидетельствует о существовании англосаксонского кладбища и более ранней человеческой деятельности, помогая исследователям изучать общины, захоронения которых были менее пышными.

Эти могилы имеют большое значение, поскольку королевские захоронения составляют лишь небольшую часть раннесредневекового общества. Исследование других мест захоронения дает археологам более полное представление о том, как жили и как хоронили людей.

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