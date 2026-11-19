У Швейцарському національному музеї зберігаються одні з найстаріших дверей у Європі, що збереглися до наших днів. Це двері з Робенхаузена.

Археолог і дослідник пальових поселень Якоб Мессікоммер у середині червня 1868 року виявив велику дерев’яну дошку під час розкопок на болотах біля села Робенхаузен на схід від Цюріха (Швейцарія). Те, що спочатку він прийняв за кришку ящика або лаву, при ближчому розгляді виявилося дверима. Це одні з найдавніших збережених дверей у Європі, вік яких становить майже 6000 років, пише Фокус.

У той час дослідження доісторичної епохи у Швейцарії лише починали розвиватися. У 1854 році Фердинанд Келлер із Цюрихського антикварного товариства встановив, що дерев’яні палі, а також глиняні та кам’яні предмети, знайдені вздовж берегів озер, а також біля села Робенхаузен, — це залишки стародавніх поселень.

Так зародилася археологія пальових поселень, а Якоб Мессікоммер і Фердинанд Келлер стали одними з піонерів цієї нової науки. Терміном "робенгаузенська культура" почали позначати певний період в історії людства. Зараз цей застарілий археологічний термін для позначення пізнього неоліту в Західній та Центральній Європі (близько 4500–2500 рр. до н. е.) вже не використовується.

Двері з Робенхаузена Фото: X (Twitter)

Знайдені дерев'яні двері з Робенхаузена увійшли до колекції Швейцарського національного музею та були виставлені на загальний огляд. Висота дверей становить 1,60 м, ширина — 65 см, а товщина варіюється від 3 до 6 см. Отвори вздовж лівого краю полотна вказують на те, що двері додатково кріпилися до дверної рами за допомогою шкіряних ременів або мотузок.

Двері виготовлені із заболоні, тобто зовнішнього шару деревини ялиці. Іншими словами, це не дошка, випиляна зі стовбура дерева, а саме зовнішній шар деревини, відокремлений від стовбура та потім випрямлений.

Реконструкція будинку, в якому були встановлені двері з Робенхаузена Фото: X (Twitter)

Протягом десятиліть після 1868 року точний вік дверей залишався предметом дискусій, оскільки поселення було заселеним протягом дуже тривалого часу. У період приблизно з 3700 по 1000 рік до н. е. у Робенхаузені неодноразово виникали й зникали поселення, що охоплює як епоху неоліту, так і бронзову добу.

У 1998 році з дверей було взято два невеликі зразки деревини та надіслано до Вищої технічної школи Цюріха. За допомогою радіовуглецевого аналізу археологи з’ясували, що двері були виготовлені у 3700 році до н. е., тобто в епоху неоліту. За класифікацією, прийнятою в музеї, ці двері належать до пфінської культури.

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