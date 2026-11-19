В Швейцарском национальном музее хранится одна из старейших сохранившихся дверей в Европе. Это дверь из Робенхаузена.

Археолог и исследователь свайных поселений Якоб Мессикоммер в середине июня 1868 года обнаружил крупную деревянную доску во время раскопок на болотах у деревни Робенхаузен к востоку от Цюриха (Швейцария). То, что поначалу он принял за крышку ящика или скамью, при ближайшем рассмотрении оказалось дверью. Это одна из древнейших сохранившихся дверей в Европе, возраст которой составляет почти 6000 лет, пишет Фокус.

В то время исследования доисторической эпохи в Швейцарии только зарождались. В 1854 году Фердинанд Келлер из Цюрихского антикварного общества установил, что деревянные сваи, а также глиняные и каменные предметы, найденные вдоль берегов озер, а также у деревни Робенхаузен, — это остатки древних поселений.

Так зародилась археология свайных поселений, а Якоб Мессикоммер и Фердинанд Келлер стали одними из пионеров этой новой науки. Термином "робенхаузенская культура" стали обозначать определенный период в истории человечества. Сейчас этот устаревший археологический термин для обозначения позднего неолита в Западной и Центральной Европе (около 4500–2500 гг. до н. э.) уже не используется.

Дверь из Робенхаузена Фото: X (Twitter)

Найденная деревянная дверь из Робенхаузена вошла в собрание Швейцарского национального музея и была выставлена ​​для всеобщего обозрения. Высота двери составляет 1,60 м, ширина — 65 см, а толщина варьируется от 3 до 6 см. Отверстия вдоль левого края полотна указывают на то, что дверь дополнительно крепилась к дверной раме с помощью кожаных ремней или веревок.

Дверь изготовлена ​​из заболони, то есть внешнего слоя древесины пихты. Иными словами, это не доска, выпиленная из ствола дерева, а именно внешний древесный слой, отделенный от ствола и затем распрямленный.

Реконструкция дома, где была установлена дверь из Робенхаузена Фото: X (Twitter)

В течение десятилетий после 1868 года точный возраст двери оставался предметом дискуссий, поскольку поселение было обитаемым на протяжении очень долгого времени. В период примерно с 3700 по 1000 год до н. э. в Робенхаузене неоднократно возникали и исчезали поселения, что охватывает как эпоху неолита, так и бронзовый век.

В 1998 году из двери были взяты два небольших образца древесины и отправлены в Высшей технической школы Цюриха. С помощью радиоуглеродного анализа археологи выяснили, что дверь была создана в 3700 году до н. э., то есть в эпоху неолита. По классификации, принятой в музее, эта дверь относится к пфинской культуре.

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