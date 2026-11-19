Дослідники щойно виявили, що картопля, вирощена у місячному ґрунті, за своєю поживною цінністю не поступається земній. Але є один нюанс.

Астронавти, яким доведеться оселитися на першій постійній місячній базі, ймовірно, зможуть харчуватися картоплею. У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі npj Microgravity, ботаніки з Університету штату Орегон виявили, що в імітації місячного ґрунту насправді можна виростити здорову та цілком придатну для вживання картоплю. Втім, є одна умова — знадобляться дощові черв’яки, пише Popular Science.

Більше того, за словами співавтора дослідження Емеріка Гойєра, їм разом із колегами вдалося визначити оптимальне співвідношення місячного реголіту та компосту, що дозволяє отримати урожай картоплі, який можна порівняти з земними показниками. Результати експериментів показали, що картопля здатна пройти повний життєвий цикл у імітованому місячному ґрунті — однак це спрацює лише в тому випадку, якщо не забути додати до нього органічні речовини.

Зазначимо, що навіть в умовах контрольованого середовища для астронавтів життя на Місяці буде пов’язане з серйозними фізичними навантаженнями. Наприклад, їм знадобиться повноцінне, збалансоване харчування для підтримання здоров’я, однак просто відправити їх у політ із запасом готових продуктів — буде недостатньо.

Ще одна проблема полягає в тому, що місце на борту космічного корабля обмежене й коштує дуже дорого, а безжиттєва місячна поверхня абсолютно не пристосована для сільського господарства. Окрім постійного впливу космічного та сонячного випромінювання, там спостерігаються екстремальні перепади температур: від +121 до -246 градусів Цельсія.

При цьому вирощування рослин у закритих приміщеннях також пов’язане з труднощами. Справа в тому, що місячний реголіт являє собою дуже дрібний, пилоподібний матеріал, що складається з крихітних частинок з гострими краями, які утворилися за мільярди років у результаті падіння астероїдів. У ньому практично немає органічних речовин, тому сам по собі цей "пиловий ґрунт" непридатний для життя рослин.

За словами авторів дослідження, змішати місячний реголіт із сільськогосподарськими добривами досить просто, однак раніше не було відомо, чи допоможе це нейтралізувати важкі метали, що містяться в місячному ґрунті, та наслідки радіаційного опромінення.

У новому дослідженні Емерік Гойєр разом із колегами використав імітацію місячного реголіту, створену за зразком ґрунту, доставленого на Землю під час місій "Аполлон". Зазначимо, що на Місяці склад реголіту варіюється залежно від регіону, а тому вчені відібрали п’ять його різновидів: від темнішого матеріалу місячних "морів" до світлого ґрунту місячних материків.

Далі команда змішала отримані імітатори місячного ґрунту з вермикомпостом — багатим на поживні речовини субстратом, який утворюється в процесі переробки органічних матеріалів дощовими черв’яками. Після цього вчені висадили картоплю в суміші реголіту та вермикомпосту в різних пропорціях і почали спостерігати за її ростом. Як контрольний зразок картоплю також посадили у звичайний земний ґрунт.

Результати показали, що для отримання врожаю, порівнянного з земними показниками, достатньо додати до реголіту лише 30 % вермикомпосту. Судячи з усього, органічні добавки зв’язують важкі метали, що містяться в реголіті, тим самим захищаючи рослини та мінімізуючи пошкодження їхньої кореневої системи.

Втім, навіть багатий урожай "місячної" картоплі не має великого сенсу, якщо в ній відсутні необхідні поживні речовини. Результати показали, що природні токсини, здатні викликати позеленіння шкірки картоплі, у "місячних" зразках не перевищували допустимих норм: статистично значущого зростання їхнього вмісту виявлено не було.

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