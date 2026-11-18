Дослідники зробили тривожне відкриття: на планеті стає настільки спекотно й сухо, що починають вимирати навіть кактуси.

Кліматична криза загострилася настільки, що навіть теплолюбним кактусам доводиться нелегко. Незважаючи на мільйони років еволюції, які дозволили їм процвітати в посушливому середовищі, новий звіт показує, що багато видів кактусів несподівано опинилися на межі вимирання через зміни клімату, пише IFLScience.

Зазначимо, що кактуси — це родина рослин, батьківщиною яких є Америка. Примітно, що ці рослини спеціально пристосовані до виживання в спекотних і вкрай посушливих місцях. Замість листя, через яке випаровується волога, у них є видозмінені колючки, що відлякують тварин, які могли б спробувати втамувати спрагу за рахунок цих рослин.

Попередні дослідження показали, що товсті й м’ясисті стебла вкриті восковим шаром, який ідеально підходить для накопичення максимального запасу води. Водночас під землею у них розташована розгалужена, хоча й неглибока, коренева система, що дозволяє ефективно використовувати навіть короткочасні пустельні зливи.

У новому дослідженні вчені створили комп’ютерну модель для майже 1000 видів кактусів — на основі тисячі записів про місця їх виявлення в Америці. Це дозволило з’ясувати, у якому становищі опинилися ці колючі рослини.

Команда також порівняла результати з різними сценаріями зміни клімату Землі на найближчі вісім десятиліть — залежно від того, наскільки успішно людство скорочуватиме викиди. Важливо зазначити, що моделі враховували не тільки зростання середніх температур, а й вплив періодів сильної посухи.

Результати дослідження показали, що до кінця століття може бути втрачено щонайменше 80 % місць проживання, придатних для кактусів. Передбачається, що наслідки можуть виявитися особливо тяжкими для регіонів із високим різноманіттям кактусів: у Центральній Америці, прибережних районах Венесуели та на північному сході Бразилії може зникнути 53%, 54% і 54% видів відповідно.

Ще в п’яти регіонах, як очікується, може зникнути понад чверть видів. До їх числа входять прикордонні території Чилі та Аргентини — 29 %, Центральна Америка — 32 %, а також зона, що охоплює Перу, Еквадор і центральну частину Колумбії — 34 %. І хоча такі прогнози стосуються найближчих десятиліть, втрати спостерігаються вже зараз.

За словами співавтора дослідження, професора ботаніки з Університету Консепсьона Пабло Герреро, незважаючи на те, що прогнози стосуються кінця століття, дані свідчать про те, що ареали деяких популяцій кактусів уже скорочуються, а деякі з них взагалі перебувають на межі зникнення.

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