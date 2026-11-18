Исследователи сделали тревожное открытие: на планете становится настолько жарко и сухо, что начинаю вымирать даже кактусы.

Климатический кризис усугубился настолько, что нелегко приходится даже теплолюбивым кактусам. Несмотря на миллионы лет эволюции, позволившие им процветать в засушливой среде, новый отчет показывает, что многие виды кактусов неожиданно оказались на грани вымирания из-за изменения климата, пишет IFLScience.

Отметим, что кактусы — семейство растений, родиной которых является Америка. Примечательно, что эти растения специально приспособлены для выживания в жарких и крайне засушливых местах. Вместо листьев, через которые испаряется влага, у них есть видоизмененные колючки, отпугивающие животных, которые могли бы попытаться утолить жажду за счет этих растений.

Предыдущие исследования показали, что толстые и мясистые стебли покрыты восковым слоем, который идеально подходит для накопления максимального запаса воды. В то же время под землей у них располагается обширная, хотя и неглубокая, корневая система, позволяющая эффективно использовать даже кратковременные пустынные ливни.

В новом исследовании ученые создали компьютерную модель для почти 1000 видов кактусов — в основе тысячи записей о местах обнаружения в Америке. Это позволило понять, в каком положении оказались эти колючие растения.

Команда также сопоставила с различными сценариями изменения климата Земли на ближайшие восемь десятилетий — в зависимости от того, насколько успешно человечество будет сокращать выбросы. Важно отметить, что модели учитывали не только рост средних температур, но и влияние периодов сильной засухи.

Результаты исследования показали, что к концу столетия может быть утрачено не менее 80% подходящих для кактусов мест обитания. Предполагается, что особенно тяжелыми последствия могут оказаться для регионов с высоким разнообразием кактусов: в Центральной Америке, прибрежных районах Венесуэлы и на северо-востоке Бразилии может исчезнуть 53%, 54% и 54% видов соответственно.

Еще в пяти регионах, как ожидается, может быть утрачено более четверти видов. В их число входят пограничные территории Чили и Аргентины — 29%, Центральная Америка — 32%, а также зона, охватывающая Перу, Эквадор и центральную часть Колумбии — 34%. И хотя такие прогнозы касаются ближайших десятилетий, потери наблюдаются уже сейчас.

По словам соавтора исследования, профессора ботаники из Университета Консепсьона Пабло Герреро, несмотря на то, что прогнозы относятся к концу столетия, данные указывают на то, что ареалы некоторых популяций кактусов уже сокращаются, а некоторые из них и вовсе находятся на грани исчезновения.

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