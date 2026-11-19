Исследователи только что обнаружили, что картофель, выращенный в лунном грунте, по своей питательной ценности не уступает земному. Но есть нюанс.

Астронавты, которым предстоит поселиться на первой постоянной лунной базе, вероятно, смогут питаться картофелем. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале npj Microgravity, ботаники из Университета штата Орегон обнаружили, что в имитации лунного грунта на самом деле можно вырастить здоровый и вполне пригодный для употребления картофель. Впрочем, есть одно условие — потребуются дождевые черви, пишет Popular Science.

Более того, по словам соавтора исследования Эмерика Гойера, им с коллегами удалось определить оптимальное соотношение лунного реголита и компоста, позволяющее получить урожай картофеля, сопоставимый с земными показателями. Результаты экспериментов показали, что картофель способен пройти полный жизненный цикл в имитации лунного грунта — однако это сработает лишь в том случае, если не забыть добавить в него органические вещества.

Отметим, что даже в условиях контролируемой среды для астронавтов жизнь на Луне будет сопряжена с серьезными физическими нагрузками. Например, им потребуется полноценное, сбалансированное питание для поддержания здоровья, однако просто отправить их в полет с запасом готовых продуктов — будет недостаточно.

Еще одна проблема заключается в том, что место на борту космического корабля ограничено и стоит очень дорого, а безжизненная лунная поверхность совершенно не приспособлена для сельского хозяйства. Помимо постоянного воздействия космического и солнечного излучения, там наблюдаются экстремальные перепады температур: от +121 до -246 градусов Цельсия.

При этом выращивание растений в закрытых помещениях также сопряжено с трудностями. Дело в том, что лунный реголит представляет собой очень мелкий, пылеобразный материал, состоящий из крошечных частиц с острыми краями, которые образовались за миллиарды лет в результате падения астероидов. В нем практически нет органических веществ, поэтому сам по себе этот "пылевой грунт" не пригоден для жизни растений.

По словам авторов исследования смешать лунный реголит с сельскохозяйственными удобрениями довольно просто, однако ранее не было известно, поможет ли это нейтрализовать содержащиеся в лунном грунте тяжелые металлы и последствия радиационного облучения.

В новом исследовании Эмерик Гойер с коллегами использовали имитацию лунного реголита, созданную по образцу грунта, доставленного на Землю в ходе миссий "Аполлон". Отметим, что на Луне состав реголита варьируется в зависимости от региона, а потому ученые отобрали пять его разновидностей: от более темного материала лунных "морей" до светлого грунта лунных материков.

Далее команда смешала полученные имитаторы лунного грунта с вермикомпостом — богатым питательными веществами субстратом, который образуется в процессе переработки органических материалов дождевыми червями. После этого ученые высадили картофель в смеси реголита и вермикомпоста в различных пропорциях и стали наблюдать за его ростом. В качестве контрольного образца картофель также посадили в обычную земную почву.

Результаты показали, что для получения урожая, сопоставимого с земными показателями, достаточно добавить в реголит всего 30% вермикомпоста. По всей видимости, органические добавки связывают содержащиеся в реголите тяжелые металлы, тем самым защищая растения и минимизируя повреждения их корневой системы.

Впрочем, даже богатый урожай "лунного" картофеля не имеет большого смысла, если в нем отсутствуют необходимые питательные вещества. Результаты показали, что природные токсины, способные вызывать позеленение кожуры картофеля, в "лунных" образцах не превышали допустимых норм: статистически значимого роста их содержания выявлено не было.

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