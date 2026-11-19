У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, як змінювалося уявлення про "ідеальне" жіноче тіло протягом останніх століть.

Від м’якого силуету, популярного у 1930-х роках, до стилю "героїновий шик" 1990-х — уявлення про "ідеальне" жіноче тіло зазнали значних змін за останні століття. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, наскільки і як саме змінювалося зображення жіночих тіл у живописі, пише Daily Mail.

У ході дослідження вчені з Нортумбрійського університету проаналізували понад 600 європейських портретів жінок, написаних у період з 1650 по 1950 рік. Результати дослідження свідчать про те, що з плином часу жінок стали зображати менш пишними, а їхні обличчя стали виглядати більш зрілими.

За словами вчених, принаймні з 18 століття жіночі образи ставали дедалі "трубкоподібнішими" та андрогінними. Ця тенденція вказує на зміну естетичних норм: відмову від візуальних ознак молодості та відсутності пологів.

Протягом 20-го та 21-го століть уявлення про "ідеальне" жіноче тіло кардинально змінилося. У моді, кіно та рекламі почали домінувати худорлявість, візуальна витягнутість силуету та менш виражені жіночні форми. У своїй роботі вчені зосередилися на тому, щоб з’ясувати, коли саме почалася ця трансформація.

Команда відібрала базу даних, що містить 606 європейських портретів, написаних у період з 1650 по 1950 роки, на яких зображені дорослі жінки з вищих верств суспільства, причому їхній торс був частково відкритий для огляду.

Далі вчені залучили 1570 учасників, яких попросили оцінити зображених жінок за низкою параметрів: співвідношення об’єму талії та стегон, вага, вік (за обличчям) та загальна привабливість фігури. У результаті вченим вдалося виявити дві ключові тенденції:

з 17-го по 20-те століття жінок на картинах зображували дедалі менш пишними;

протягом того ж періоду героїні портретів виглядали дедалі зрілішими.

У сукупності всі ці дані свідчать про закономірний процес зміни того, як зображувалося жіноче тіло протягом трьох століть. За словами вчених, з плином часу бажане співвідношення об’єму талії до об’єму стегон збільшувалося — навіть з урахуванням таких факторів, як вікова оцінка обличчя та маса тіла. Простіше кажучи, все вказує на те, що естетичні уподобання зміщуються, відходячи від ознак високого репродуктивного потенціалу.

Інші новини науки