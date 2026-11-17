Експерти стверджують, що багато елітних продуктів на нашій кухні насправді можуть виявитися не більше ніж дешевими підробками.

Більшість із нас вважає, що дорогі продукти, які зберігаються в наших кухонних шафах, — це саме те, що написано на етикетці. Однак експерти мають погані новини: деякі продукти преміум-класу виявилися зовсім не тим, за що їх видають, пише Daily Mail.

Нещодавно стало відомо, що у складі всесвітньо відомої британської морської солі бренду Maldon Sea Salt використовується німецька кам’яна сіль. Пізніше експерти заявили, що насправді багато товарів преміум-класу на нашій кухні можуть виявитися зовсім не тим, чим здаються на перший погляд. Наприклад, такі продукти, як оливкова олія, мед манука, бальзамічний оцет та олія авокадо, нерідко розбавляють, додаючи дешевші аналоги.

Покупці часто переплачують за товари, у яких цінного інгредієнта, зазначеного на етикетці, міститься зовсім небагато. Експерти розповіли про деякі з цих продуктів.

Оливкова олія

Відомо, що навіть невелика кількість оливкової олії здатна поліпшити смак майже будь-якої страви, проте ціни на цей продукт сьогодні досягли історичного максимуму. Це пов’язано з низкою неврожаїв, які спричинили низку витрат.

Зростання цін спричинило сплеск шахрайства: результати показали, що деякі продукти розбавляють дешевшими оліями або видають за якісну олію категорії "extra virgin". У особливо серйозних випадках дослідники навіть виявляли партії олії, підфарбовані так, щоб вони нагадували справжній продукт.

За словами професора Мауріціо Сервілі, експерта з оливкової олії з Університету Перуджі, покупцям слід звертати увагу на маркування "extra virgin", інформацію про походження продукту та наявність сертифіката DOP. Справжня оливкова олія має характерний гіркуватий, "перцевий" смак, який вкрай складно імітувати.

Справжня оливкова олія має характерний гіркуватий, "перцевий" смак Фото: Pixabay

Мед манука

Мед манука преміум-класу, який завдячує своєю репутацією метилгліоксалю (MGO) — сполуці, що має антибактеріальні властивості. На жаль, висока ціна спонукає деяких виробників розбавляти його дешевшими сортами меду або сиропами.

Дослідники провели розслідування в ЄС, яке показало, що понад 46 % імпортованих зразків мали ознаки фальсифікації: у них було виявлено щонайменше один маркер, який вказував на додавання сторонніх цукрів.

Мед манука преміум-класу, який завдячує своєю репутацією метилгліоксалю Фото: Freepik

Олія авокадо

Продукти, у складі яких зазначено олію авокадо, часто містять значно менше цього інгредієнта, ніж очікують споживачі.

Нове дослідження, проведене вченими з Каліфорнійського університету, показало, що 89 % перероблених харчових продуктів, на етикетках яких вказано "олія авокадо", містять інші види олій. Більше того, результати показали, що фальсифікація може відбуватися на різних етапах глобальних ланцюгів постачання, через що брендам буває складно виявити джерело проблеми.

Замість олії авокадо часто використовують інші олії Фото: Freepik

Хліб на заквасці

Традиційний хліб на заквасці готується з використанням живої культури — закваски, а процес ферментації може тривати до 7 днів. Однак експерти виявили, що багато видів хліба, які продаються під виглядом "хліба на заквасці", насправді є лише імітацією: їх виробляють усього за кілька годин із застосуванням промислових дріжджів та різних добавок.

Покупцям рекомендується уважно вивчати склад: справжній хліб на заквасці має містити лише борошно, воду, сіль та закваску.

Справжній хліб на заквасці має містити лише борошно, воду, сіль та закваску. Фото: Freepik

Бальзамічний оцет

Експерти зазначають, що справжній бальзамічний оцет виготовляється виключно з вареного виноградного сусла, без будь-яких добавок, і витримується не менше 12 років. Саме цим зумовлена висока ціна. Однак дешевші аналоги, представлені в супермаркетах, часто містять винний оцет, карамельний барвник та загусники.

Дослідники радять уважно вивчати склад продуктів, у яких міститься лише варене виноградне сусло, яке, як правило, є найближчим до справжнього бальзамічного оцту.

Матча "церемоніального класу"

Сьогодні цей напій став популярним у всьому світі — його готують майже в кожній кав’ярні, а полиці супермаркетів заповнені упаковками з порошком матча, який позиціонується як "церемоніальний" — тобто найякісніший та найавтентичніший.

Незважаючи на те, що назва звучить солідно, кожна компанія має право самостійно визначати критерії для цієї категорії. Простіше кажучи, поняття "церемоніальний" — не більше ніж маркетинговий хід, при цьому законодавчо закріпленої системи класифікації матчів просто не існує.

За словами нутриціолога Габріели Пікок, матча вищої якості дійсно може містити більше антиоксидантів, але сам лише напис на упаковці аж ніяк не гарантує цього. Експерт зазначає, що справжній високоякісний чай матча — це дрібно помелене листя зеленого чаю, яке вирощувалося в тіні. Якісний порошок матча відрізняється дуже дрібним помелом: якщо розтерти його між пальцями, він відчувається як ніжна, шовковиста пудра.

Матча стала популярною у всьому світі Фото: Pixabay

Комбуча

Комбуча, також відома як чайний гриб, стала популярною в усьому світі завдяки вмісту пробіотиків, але не всі напої в пляшках однаково корисні для здоров’я. Експерти з’ясували, що деякі виробники пастеризують продукт, щоб подовжити термін його зберігання, але в процесі такої обробки гине більшість живих мікроорганізмів — саме тих, заради яких споживачі й купують цей напій.

Комбуча, також відома як чайний гриб Фото: Freepik

Інші новини науки