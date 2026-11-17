Эксперты заявляют, что многие элитные продукты на нашей кухне на самом деле могут быть не более чем дешевыми подделками.

Большинство из нас считают, что дорогие продукты, хранящиеся в наших кухонных шкафах — именно то, что написано на этикетке. Однако у экспертов плохие новости: некоторые продукты премиум-класса оказались совсем не тем, за что их выдают, пишет Daily Mail.

Недавно стало известно, что в составе знаменитой во всем мире британской морской соли бренда Maldon Sea Salt используется немецкая каменная соль. Позже эксперты заявили, что на самом деле многие товары премиум-класса на нашей кухне могут оказаться вовсе не тем, чем кажутся на первый взгляд. Например, такие продукты, как оливковое масло, мед манука, бальзамический уксус и масло авокадо, нередко разбавляют, добавляя более дешевые аналоги.

Покупатели зачастую переплачивают за товары, в которых ценного ингредиента, заявленного на этикетке, содержится совсем немного. Эксперты рассказали о некоторых из этих продуктах.

Оливковое масло

Известно, что даже небольшое количество оливкового масла способно улучшить вкус почти любого блюда, однако цены на этот продукт сегодня достигли исторического максимума. Это связано с рядом неурожаев, которые привели к ряду издержек.

Рост цен спровоцировал всплеск мошенничества: результаты показали, что некоторые продукты разбавляют более дешевыми маслами или выдают за качественное масло категории "extra virgin". В особо серьезных случаях исследователи даже обнаруживали партии масла, подкрашенные так, чтобы они напоминали настоящий продукт.

По словам профессора Маурицио Сервили, эксперта по оливковому маслу из Университета Перуджи, покупателям следует обращать внимание на маркировку "extra virgin", информацию о происхождении продукта и наличие сертификата DOP. Настоящее оливковое масло обладает характерным горьковатым, "перечным" вкусом, который крайне сложно имитировать.

Настоящее оливковое масло обладает характерным горьковатым, "перечным" вкусом Фото: Pixabay

Мед манука

Мед манука премиум-класса, своей репутацией обязанный метилглиоксалю (MGO) — соединению, обладающему антибактериальными свойствами. Увы, высокая цена побуждает некоторых производителей разбавлять его более дешевыми сортами меда или сиропами.

Исследователи провели расследование в ЕС, которое показало, что более 46% импортированных образцов имели признаки фальсификации: в них был обнаружен как минимум один маркер, указывающий на добавление посторонних сахаров.

Мед манука премиум-класса, своей репутацией обязанный метилглиоксалю Фото: Freepik

Масло авокадо

Продукты, в составе которых заявлено масло авокадо, зачастую содержат значительно меньше этого ингредиента, чем ожидают потребители.

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета, показало, что 89% переработанных пищевых продуктов, на этикетках которых указано масло авокадо, содержат другие виды масел. Более того, результаты показали, что фальсификация может происходить на разных этапах глобальных цепочек поставок, из-за чего брендам бывает сложно выявить источник проблемы.

Вместо масла авокадо часто используют другие масла Фото: Freepik

Хлеб на закваске

Традиционный хлеб на закваске готовится с использованием живой культуры — закваски, а процесс ферментации может занимать до 7 дней. Однако эксперты обнаружили, что многие виды хлеба, продающиеся под видом "хлеба на закваске", на самом деле являются лишь имитацией: их производят всего за несколько часов с применением промышленных дрожжей и различных добавок.

Покупателям рекомендуется внимательно изучать состав: настоящий хлеб на закваске должен содержать только муку, воду, соль и закваску.

Настоящий хлеб на закваске должен содержать только муку, воду, соль и закваску. Фото: Freepik

Бальзамический уксус

Эксперты отмечают, что настоящий бальзамический уксус изготавливается исключительно из варенного виноградного сусла, без каких-либо добавок, и выдерживается не менее 12 лет. Этим обусловлена высокая цена. Однако более дешевые аналоги, представленные в супермаркетах, зачастую содержат винный уксус, карамельный краситель и загустители.

Исследователи советуют внимательно изучать состав продукты, в которых присутствует только вареное виноградное сусло, как правило, ближе к подлинному бальзамическому уксусу.

Матча "церемониального класса"

Сегодня этот напиток стал популярным во всем мире — его готовят почти в каждой кофейне, а полки супермаркетов заполнены упаковками с порошком матча, который позиционируется "церемониальный" — то есть самый качественный и аутентичный.

Несмотря на то, что название звучит солидно, но каждая компания вправе самостоятельно определять критерии для этой категории. Проще говоря, понятие "церемониальный" — не более, чем маркетинговый ход, при этом законодательно закрепленной системы классификации матча попросту не существует.

По словам нутрициолога Габриэлы Пикок, матча более высокого качества действительно может сдержать больше антиоксидантов, но одна лишь надпись на упаковке вовсе не гарантирует этого. Эксперт отмечает, что настоящий высококачественный чай матча — это мелко перемолотые листья зеленого чая, которые выращивались в тени. Качественный порошок матча отличается очень мелким помолом: если растереть его между пальцами, он ощущается как нежная, шелковистая пудра.

Матча стала популярной во всем мире Фото: Pixabay

Комбуча

Комбуча, также известная как чайный гриб, стала популярной во всем мире благодаря содержанию пробиотиков, но не все напитки в бутылках одинаково полезны для здоровья. Эксперты выяснили, что некоторые производители пастеризуют продукт, чтобы увеличить срок его хранения, но в процессе такой обработки погибает большинство живых микроорганизмов — именно тех, ради которых потребители и покупают этот напиток.

Комбуча, также известная как чайный гриб Фото: Freepik

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