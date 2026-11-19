В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, как менялось изображение "идеального" женского тела за последние столетия.

От мягкого силуэта, популярного в 1930-х годах, до стиля "героиновый шик" 1990-х — представления об "идеальном" женском теле претерпели значительные изменения за последние столетия. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, насколько и как именно менялось изображение женских тел в живописи, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые из Нортумбрийского университета проанализировали более 600 европейских портретов женщин, написанных в период с 1650 по 1950 год. Результаты исследования свидетельствуют о том, что с течением времени женщин стали изображать менее фигуристыми, а их лица стали выглядеть более зрелыми.

По словам ученых, по меньшей мере с 18 века женские образы становились все более "трубкообразными" и андрогинными. Эта тенденция указывает на сдвиг в эстетических нормах: отказ от визуальных признаков молодости и отсутствия родов.

В течение 20 и 21 веков представление об "идеальном" женском теле кардинально изменилось. В моде, кино и рекламе стали доминировать худоба, визуальная вытянутость силуэта и менее выраженные женственные формы. В своей работе ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, когда именно началась эта трансформация.

Команда отобрала базу данных, включающую 606 европейских портретов, написанных в период с 1650 по 1950 годы, на которых изображены взрослые женщины из высших слоев общества, причем их торс был частично открыт для обзора.

Далее ученые привлекли 1570 участников, которых попросили оценить изображенных женщин по ряду параметров: соотношение объема талии и бедер, вес, возраст (по лицу) и общая привлекательность фигуры. В результате ученым удалось выявить две ключевые тенденции:

с 17 по 20 век женщин на картинах изображали все менее фигуристыми;

в течение того же периода героини портретов выглядели все более зрелыми.

В совокупности все эти данные демонстрируют закономерный процесс изменения того, как женское тело изображалось на протяжении трех столетий. По словам ученых, с течением времени предпочтительное соотношение объема талии к объему бедер увеличивалось — даже с учетом таких факторов, как воспринимаемый возраст лица и масса тела. Проще говоря, все указывает на то, что эстетические предпочтения смещаются, отходя от признаков высокого репродуктивного потенциала.

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