Исследователи только что обнаружили, что кофе может обладать омолаживающим эффектом, а потому смело можно пить и вторую чашку.

В мире существует множество спорных продуктов и напитков, репутация которых постоянно колеблется: среди них красное вино, яйца и растительные масла. Впрочем, наиболее противоречивым из всех, пожалуй, является кофе. В новом исследовании ученые обнаружили свойство этого напитка, которое заставит вас выпить и вторую чашку, пишет Popular Science.

Десятилетиями кофе приписывали самые разные свойства от защиты сердца до нарушения сердечного ритма, от снижения риска развития до его повышения. Однако большинство из нас согласятся, что именно этот напиток каждое утро помогает нам проснуться и взбодриться. Новое исследование, проведенное командой из Техасского университета A&M, показало, что в кофе содержатся некоторые соединения, способные защитить организм от старения и воспалений.

Впрочем, доктор Зунг Чинь, главврач клиники Healthy Brain Clinic в Лонг-Бич заявляет, что еще слишком рано открывать шампанское по случаю потенциальной пользы кофе. Несмотря на неоднозначную репутацию кофе как полезного продукта, его также часто связывают с более продолжительной жизнью и снижением вероятности развития определенных заболеваний — впрочем, точные причины все еще неизвестны.

По словам ведущего автора нового исследования, доктора Стивена Сейфома из Техасского университета, свою работу они с коллегами сосредоточили на клеточном рецепторе под названием NR4A1.

NR4A1 — это белок, который регулирует реакцию клеток на стресс и повреждения. Ученые обнаружили, что некоторые соединения, присутствующие в кофе, связываются с рецептором NR4A1. Один из таких полифенолов — кофейная кислота — содержится в кофе и многих других растениях. Считается, что эти соединения способствуют проявлению защитных свойств белка NR4A1, включая уменьшение повреждений на клеточном уровне и замедление роста раковых клеток в лабораторных условиях. Проще говоря, чем активнее работают белки NR4A1, тем лучше клетки справляются с повреждениями.

В ходе исследования ученые удалили NR4A1 из клеток в лабораторных условиях и обнаружили, что эти положительные эффекты исчезли. Это указывает на то, что именно данный рецептор играет ключевую роль в их возникновении. Ученые пришли к выводу, что кофе, вероятно, может замедлять старение человека.

По словам Триня, кофеин, судя по всему, не играет здесь главной роли. Положительный эффект, скорее, обеспечивают другие компоненты кофе — например, кофейная кислота и родственные ей полифенолы.

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