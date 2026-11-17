Исследователи только что обнаружили, что компонент кимчи может способствовать выведению микропластика из кишечника человека.

Ученые из Южной Кореи сделали неожиданное открытие: им удалось обнаружить бактерию, которая, как считается, способна помочь вывести микропластик из кишечника. Эта бактерия, получившая название Leuconostoc mesenteroides CBA3656, преобразует сахара в молочную кислоту, и содержится в кимчи, пишет Science Alert.

Авторы утверждают, что при добавлении в воду, содержащую мельчайшие частицы полистирола, данная молочнокислая бактерия связала 87% всех присутствующих нанопластиковых частиц. Команда также имитировала условия человеческого кишечника и обнаружила, что бактерия связала 57% нанопластика. Таким образом, результаты выглядят весьма многообещающе, однако важно отметить, что они еще не подтверждают эффективность метода для организма человека.

Ученые также провели предварительные эксперименты на животных, в ходе которых давали мышам, в организме которых отсутствовала собственная микрофлора, микроорганизмы, выделенные из кимчи. В результате в экскрементах подопытных животных было обнаружено повышенное содержание нанопластика.

Отметим, что открытие было сделано специалистами Всемирного института кимчи, а его результаты были опубликованы в журнале Bioresource Technology. Кимчи — традиционное корейское блюдо, которое является источником множества микроорганизмов, в том числе и молочнокислых бактерий.

Однако, как и в случае с другими ферментированными продуктами ученые пока не уверены, способны ли эти микроорганизмы существенно изменять состав микробиома или улучшать здоровье кишечника. В то же время, некоторые исследования с участием людей указывают на такую вероятность, но научных данных пока недостаточно.

Недавнее исследование, проведенное микробиологами Се Хи Ли и Тэ Ун Воном показало, что нанопластик может прикрепляться к поверхности некоторых кишечных бактерий и вместе с ними выводиться из организма человека. Это потенциально может предотвратить всасывание пластика организмом.

Результаты позволяют предположить, что микроорганизмы, содержащиеся в традиционных ферментированных продуктах, могут стать новым биологическим инструментом для решения этой актуальной проблемы.

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